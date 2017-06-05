«Врата Добра». Так назвали организаторы благотворительный концерт, прошедший на сцене краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина, посвященный Международному дню защиты детей.

«Врата Добра» – благотворительный концерт в Ставрополе

Гуманитарная акция, инициированная Ставропольской молодежной организацией народов Дагестана, проводилась с целью сбора и передачи пожертвований жителям восточных районов края, пострадавших от наводнения, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Среди участников акции народный ансамбль национального танца «Элефтерия», образцовый хореографический коллектив «Субботея», хореографическая студия «Юла», ансамбль кавказского танца «Эльбрус», студия кавказского танца «Горец», студия народного танца «Казачья воля» и другие. Благородное начинание поддержали и обучающиеся в вузах Ставрополья студенты-иностранцы, представлявшие в концертной программе Армению, Индию, Сенегал, Узбекистан, Афганистан. Тепло приветствовали участников сопредседатель общественного движения СКФО «Союз народов Ставрополья «За мир на Кавказе», член президиума Общественного совета СКФО А. Омаров и председатель правления Культурного центра народов Дагестана в Ставропольском крае М. Мазанов.

– Общими усилиями мы не только поможем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и способствуем сохранению единства народов России, закреплению в нашей молодежи лучших человеческих качеств – добра, милосердия, сострадания, – отметил А. Омаров.