5 июня на планерке в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждали тему, которая уже несколько недель остается самой актуальной — потери, принесенные «большой водой», и ликвидация последствий стихии. Режим ЧС, как было сказано, будет сохраняться еще минимум неделю.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

За это время необходимо завершить составление списков пострадавших. А также всех, кто потерял имущество и жильё, кому положена выдача государственных жилищных сертификатов. Их оформление и выдача может занять от 5 до 8 месяцев. На это время необходимо обеспечить людям комфортные условия проживания в пунктах временного размещения. Продолжают работу оценочные комиссии по определению ущерба в жилом секторе. По информации краевого министерства ЖКХ, уже обследовано около 820 домовладений. Предварительно, около 700 домов признаны непригодными для дальнейшего проживания.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, на Ставрополье на сегодня получателями единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей стали 5685 человек, компенсаций за частично утраченное имущество в размере 50 тысяч рублей – 170 человек. Денежные компенсации в размере 100 тысяч рублей получили 199 человек.

Общая сумма пожертвований на специальном банковском счёте краевого фонда социальной поддержки приближается к 5 миллионам рублей. Запасов вакцины в распоряжении медиков достаточно. Привито около 7 тыс человек. Кампания близится к завершению. Внесены коррективы в график проведения ЕГЭ на пострадавших территориях. С учётом ЧС в Советском районе экзамены, планировавшиеся 29-30 мая, перенесены на 20 июня. В ряде муниципальных образований Будённовского района сдача ЕГЭ переведена в другие населённые пункты. По информации министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрея Хлопянова, специальная межведомственная рабочая группа ведёт обследование русел рек в зоне паводка. По предварительной оценке, общая стоимость всех мероприятий по расчистке и берегоукреплению может превысить 8 миллиардов рублей.

Из-за особых погодно-климатических условий сроки начала уборочной кампании перенесены ориентировочно на конец июня. В 12 районах края посевы сельхозкультур были подтоплены в результате обильных осадков и паводка. Общая площадь пострадавших угодий составила 28 тысяч гектаров, сумма предварительного ущерба оценивается в 175 миллионов рублей.

Серьёзной остаётся ситуация с саранчовыми вредителями в Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах края. Половина сельхозугодий, заселенных вредителем, уже обработаны. Хозяйствам выданы необходимые препараты на 28 миллионов рублей. По инициативе главы края, ещё 15 миллионов рублей дополнительно направлено на эти цели из краевого резервного фонда. Планируется задействовать сельхозавиацию из других регионов России. Эти работы планируется провести в течение ближайшей декады, пока саранча не «стала на крыло».