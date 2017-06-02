Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ессентуках водитель автомобиля «Хендай» врезался во впереди идущий «Шевроле», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» от полученных травм скончался в больнице, двое его пассажиров госпитализированы. Еще двум пассажирам «Хендая» на месте оказана медицинская помощь.