Вторую неделю спасатели ПАСС СК, сообщила пресс-служба ведомства, ведут работы по откачке воды из подтопленных домовладений в селе Левокумка и поселке Первомайском Минераловодского городского округа, селе Краснокумском, станицах Подгорной и Александрийской Георгиевского района.

Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: пресс-служба ПАСС СК

– Сейчас основная часть сил ПАСС СК передислоцирована в село Левокумка – там работает 57 спасателей из Ставрополя, Невинномысска, Ессентуков, Изобильного. Привлечено 11 автомобилей и 26 мотопомп, – проинформировал первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаил Кривенко. – По состоянию на 7 часов утра 5 июня было откачано 153 700 кубометров воды из 754 домов. Это треть общей работы в зоне подтоплений!

Но окончание ликвидации последствий ЧС еще не близко. По данным ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю», на 20.00 4 мая в двух муниципальных образованиях, в трёх населенных пунктах остаются подтопленными 277 жилых домов, в которых проживает 879 человек, и 352 придомовые территории с населением 1086 человек, а также более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А эту площадь еще необходимо будет очистить от ила, грязи и нанесенного водой мусора.