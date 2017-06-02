Конец учебного года любой ребенок, даже если он отличник (читай тем более) ждет с нетерпением. Ставропольские дети – не исключение.

Камерный оркестр детской музыкальной школы № 1 Ставрополя

Помните, как в фильме «Приключения Электроника» – счастливые ребята гурьбой выбегают из школы и какой-то дяденька хватает пробегающего мимо ребенка, спрашивая, что же произошло. А рыжий веснушчатый мальчуган отвечает: «Как, вы не знаете?! Каникулы начались!».

Начинается лучшее время! В честь этого факта можно не только бегать и прыгать, но и сыграть... Напомнить, как прекрасно наступившее лето, ученики старших классов детской музыкальной школы №1 Ставрополя решили с помощью флешмоба.

Мимо ничего не подозревающих посетителей торгового центра, один за другим, невозмутимо проходили дети с музыкальными инструментами: скрипками, флейтами, саксофонами. Когда молодые музыканты выстроились в два ряда, это уже были не просто дети, а камерный оркестр под управлением их учителя Евгении Хановой. Музыканты занесли свои смычки над инструментами и через секунду всё пространство, отражаясь эхом от огромных стен, наполнила музыка К.Бома «Непрерывное движение».

Оркестр из двадцати человек со скрипками, фортепиано, саксофонами и флейтами исполнил несколько композиций. Услаждали слух случайных прохожих не только классикой веков, а также всем известной композицией ABBA «Happy new year» и другими мелодиями.

Неожиданный сюрприз удался, оркестр сорвал аплодисменты. Но, кто может быть счастливее всех, если не сами дети, у которых каникулы начались!