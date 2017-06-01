Ко дню вошедшей в военные учебники многих стран мира операции «Брусиловский прорыв» (4 июня 1916 года по новому стилю) в Ставропольской кадетской школе прошел ретроспективный показ фильмов об истории развития тактики и стратегии, а также о биографии известного соотечественника — генерала Брусилова.

Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

Вспоминать выдающихся соотечественников всегда было доброй традицией еще в Ставропольском казачьем юнкерском училище. Не стала исключением и эта памятная дата. От общественного совета проекта «Историческая память» воспитанникам кадетской школы и их коллегам из других учебных заведений, отдыхающим сейчас в летнем пришкольном кадетском лагере «Патриот», показ организовал директор школы Алексей Хитров.

Ровно 101 год назад началась наступательная операция, разработанная русским, а затем и советским военачальником Алексеем Алексеевичем Брусиловым. Это имя знакомо всем, кто когда-либо открывал учебник отечественной истории, и оно действительно заслуживает внимания. Озарение Брусилова-стратега заключается в том, что вместо предполагавшихся его Юго-Западному фронту оборонительных действий он настоял на военном совете, чтобы войска участвовали в наступлении, причем не на одном участке, а в нескольких местах на протяжении всего фронта. Так впервые за весь позиционный период военных действий был осуществлен оперативный прорыв линии фронта германских и австро-венгерских войск, чего не удавалось ранее сделать ни нашим силам, ни союзникам. Эта операция явилась новым важным этапом в развитии военного искусства. Хотя название операции и трижды переименовывали, в истории она осталась «Брусиловским прорывом».

Хотя генерал не имел значительного численного перевеса ни в живой силе, ни в артиллерийском обеспечении, в ходе «Брусиловского прорыва» было взято в плен более 400 тысяч солдат и офицеров, захвачено более 500 орудий и бомбометов, тысячи пулеметов, освобождено 25 тыс. кв. км территории.

Брусилов предпринял воистину суворовские шаги, непривычные для тогдашнего генералитета. Он осмелился оспорить мнение штаба Верховного главнокомандующего. К слову, привычная сегодня аэрофотосъемка у военных родилась именно тогда. Именно тогда впервые в военной истории для ведения разведки был использован аэро-фотоаппарат.