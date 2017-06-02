В середине июня исполняется 10 лет казачьему военно-патриотическому клубу «Гром», что из поселка Солнечнодольска Изобильненского района.

Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска Фото предоставлены Валерием НЕХАЕВЫМ Казачий военно-патриотический клуб «Гром» из Солнечнодольска

О том, чем в этом клубе увлекают молодежь, корреспондент «СП» побеседовал с заместителем руководителя клуба по оргработе и физическому воспитанию, заместителем председателя совета ветеранов Солнечнодольска казачьим вахмистром Валерием Нехаевым.

– Десятилетие для общественной организации срок немалый. Какими достижениями можете похвастать?

– Наш клуб в его сегодняшнем виде был организован 13 июня 2007 года. Но он возник не на пустом месте. До него много лет существовал аналогичный клуб «Вымпел», созданный по инициативе тренера по карате Андрея Коновалова. Он и сейчас в звании подхорунжего руководит клубом «Гром». У нас есть еще замруководителя по начальной военной подготовке вахмистр Максим Матвеев. Вот таким дружным трио мы и работаем. Остается добавить, что клуб наш состоит при Солнечнодольском хуторском казачьем обществе под руководством есаула Владимира Кошенка, а помещение помог нам «выбить» наш шеф – депутат краевой Думы Алексей Завгороднев. Новоселье мы справили в 2014 году, в концовке которого провели межрайонные соревнования — Казачьи игры по нормативам ГТО. Так что основными нашими достижениями мы считаем вовсе не спортивные, хотя и таковые имеются, а организацию оборонно-массовой, спортивно-массовой и военно-патриотической работы с нашими подопечными.

– И детям это интересно?

– А как же! Если подходить к делу нестандартно, не читать унылых нотаций, а увлечь словом и делом, личным примером повести за собой, получается сумасшедшая отдача! Каждый год мы проводим лагерные сборы, завершающиеся трех-четырехдневными походами. Дети изучают природу родного края, знакомятся с топонимикой местности и, как говорится, на себе уясняют такое понятие, как любовь к Родине. Подобные мероприятия с вариациями повторяются из года в год, но случаются и иные события. Так, в прошлом году мы впервые в крае провели межрайонные курсы младших командиров среди казачат со сдачей зачетов. К слову, фоторепортажами с каждого из этих событий в буквальном смысле слова оклеены все стены нашего клуба, и они пользуются у детей огромной популярностью и побуждают их к самодисциплине, ибо никому не хочется быть «отстегнутым» от похода, скажем, за разгильдяйство.

– В юбилейном для клуба году вы наверняка активизировали свою деятельность...

– Несомненно! Этот год действительно оказался насыщен знаковыми событиями. По инициативе районной комиссии по делам несовершеннолетних мы провели встречу «Ставрополье — край казачий» наших воспитанников с трудновоспитуемыми подростками, завершившуюся совместным чаепитием. Казачата побывали в городе-герое Волгограде, с чем их родителям снова помогли шефы. Там дети ходили по памятным местам в новенькой форме, завтраки-обеды готовили сами. Незабываемая поездка. После нее на форуме патриотического воспитания в Изобильном, на который были приглашены ветераны Великой Отечественной, был показан любительский фильм об этой поездке.

Мы участвовали также в параде, посвященном Великой Победе, после которого на концерте в клубе наши воспитанники показали свои умения и навыки в рукопашном бою и фланкировке шашками. К слову, наши девчата впервые вышли на фланкировку в казачьей одежде, чем вызвали бешеный восторг зрительного зала.

– Как становятся членами вашего клуба?

– По-разному. Кого-то приводят родители, кто-то заявляет о своих желаниях лично. Недавно мы проводили показательные занятия для воспитанников детского сада «Светлячок» с метанием ножа, сборкой-разборкой автомата и надеванием противогаза. Так вот, у детишек буквально горели глаза. Не сомневаюсь, что в будущем кто-то из них обязательно придет в наш клуб.

– Ребенок вырос. Что дальше?

– Все выпускники нашего клуба служат в армии, многие поступают в военные училища. Но главное в том, что все они становятся хорошими людьми.