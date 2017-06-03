3 июня автомотофестиваль «Парковка» зарядил ставропольчан бодростью и энергией.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Ирина БОСЕНКО Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Ирина БОСЕНКО Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе Фото: Ирина БОСЕНКО Автомотофестиваль «Парковка» – 2017 на площади Ленина в Ставрополе

С шести утра дороги в центре Ставрополя перекрыли, чтобы участники могли беспрепятственно проехать на площадь Ленина. К девяти часам большая часть автомобилей уже заняла свои места на «Парковке». Владельцы принялись тщательно приводить свои «экспонаты» в порядок. Спонсоры расставили стенды, на площади стали появляться первые посетители. Фестиваль стартовал.

Этот день можно смело назвать самым громким в буквальном смысле слова. Музыка слышна за сотни метров от места проведения фестиваля. И это неспроста, ведь именно в рамках «Парковки» проводится официальный этап чемпионата России по автозвуку «SPL SHOW». Десятки автомобилей, загруженных сабвуферами и музыкальными центрами, устроили настоящий праздник музыки. Каждый проходивший мимо человек всем телом ощущает вибрации из-за качества басов, четкости и громкости звука. Кажется, что сердце в такие моменты начинает биться в такт музыке. Нельзя пройти мимо большого школьного автобуса, некогда (в далекие времена) развозившего детей. Теперь же эта машина больше похожа на огромный музыкальный центр на колесах, четкость и громкость звука которого невозможно описать словами – это нужно слышать!

На другой стороне площади организовали не менее впечатляющую выставку автомобилей всех возрастов, цветов и размеров. Экспонаты расставлены в ряды в соответствии с номинациями, в которых они участвуют. Тут есть как старые ретро-автомобили, так и современные. Ряды с гоночными автомобилями плавно перетекают в стоянку с привычными нам, но затюнингованными экспонатами. На весь день площадь Ленина превратилась в настоящий путеводитель по истории развития четырехколесного транспорта.

Помимо автомобилей, на фестивале также продемонстрированы мотоциклы и мотороллеры старых и новых образцов. По словам члена одной из местных байкерских банд Игоря, зрители могут увидеть здесь настоящее историческое событие. Дело в том, что в 60-70-ых годах в Британии любители скутеров, которые именовали себя модами, были во вражде с байкерами – теми, кто предпочитал большие коферейсеры. Вскоре вражда закончилась, но в глубине души неприязнь друг к другу у данных субкультур сохранилась и до наших времен.

– Мы хотим сорганизовать два клуба, – рассказывает Игорь, – поэтому представители модов и байкеров стоят здесь в одном ряду, который посвящен «Британской классике».

Кроме основного развлечения, на фестивале люди также могут участвовать в различных фото- и видеоконкурсах, которые проводятся как организаторами, так и спонсорами.