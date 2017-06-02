Что ты мне подаришь, лето? За ответом на этот вопрос из детского стихотворения тысячи юных ставропольцев вместе с родителями, бабушками и дедушками пришли 3 июня в центр города.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник «Лето в городе» в Ставрополе

По случаю старта нового проекта «Лето в городе» все центральные улицы краевой столицы на весь день стали пешеходными. Поэтому на проспектах Октябрьской революции и Маркса, улице Дзержинского вместо привычных потоков машин бегали футболисты и баскетболисты, соревновались юные лихачи на самокатах и роликах. От детских игр до экстремальных видов спорта, от духовой музыки до театрализованных шоу — такой разнообразной была развлекательная программа в 15 зонах отдыха, созданных в связи с началом летних каникул.

Александровская площадь превратилась в спортивную площадку. Спортсмены состязались на стадионе «Динамо» и улице Дзержинского, где можно было стать как зрителем, так и участником показательных выступлений по велоспорту и роллер-спорту, воркауту и паркуру. Первые матчи по стрит-болу и мини-футболу дали старт ежегодной Лиги Дворового спорта, которая дойдет до финалов только в конце этого лета.

Ребятишки из школ и детских садов стали главными героями творческого фестиваля на проспекте Октябрьской революции. Здесь можно было танцевать, играть на барабанах, собирать авиамодели, ставить палатки и даже стать на время фотомоделью, продемонстрировав многочисленным зрителям наряды, сшитые воспитанниками кружка юных модельеров. Причем весело было не только юным горожанам, но и их родителям. Конечно же, не обошлось без викторин и подарков. Мороженое и летние напитки участникам праздника раздавали спонсоры праздника.

Многолюдно было и на бульваре генерала Ермолова. Он в тот день стал очень похожим на московский Арбат. Здесь трудились художники и народные умельцы, прошли театральные выступления и турнир по историческому фехтованию. Зрителей веселили уличные музыканты и акробаты. А для любителей духовой музыки два концерта в этот день дал оркестр имени Осиновского.