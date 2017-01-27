Состоялось заседание апелляционной коллегии краевого суда, на которой вынесено еще одно решение, касающееся судьбы бывшего игуменского корпуса Иоанно-Мариинского монастыря.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО По внешнему виду бывший храмовый корпус – обычный барак, который как-то нелепо выглядит на фоне современных новорусских особняков на соседней улице.

«СП» уже рассказывала подробности этой давней тяжбы в статье «Судебный спор у стен святого храма» 27.01.2017 г. Напомним, что супруги Шимко вместе с родителями и семьями детей живут в этом доме, купленном на аукционе, вот уже четверть века. В 2003 году управление Ставропольской епархии подало первый иск в суд, ходатайствуя о возвращении бывшего игуменского корпуса возрожденному в Ставрополе женскому монастырю. После этого заседало еще несколько судов различных инстанций. Однако окончательного решения по поводу собственности на дом, построенный еще в XIX веке, так и не принято.

В марте иск местной митрополии Октябрьским районным судом краевого центра был удовлетворен частично: признаны незаконными договор социального найма, заключенный с администрацией города, и приватизация бывшего монастырского корпуса. Сам же дом, купленный семьей Шимко в 1992 году у краевой психиатрической больницы, остался в собственности его нынешних владельцев. Это решение не устроило ни одну из участвующих в судебной тяжбе сторон, были поданы апелляции. Представители церкви попытались доказать незаконность сделок по купле-продаже и приватизации бывшего монастырского корпуса, хозяева дома оспаривали вынесенные в марте судебные решения. В итоге коллегией краевого суда обе апелляции отклонены. Как удалось выяснить корреспонденту «СП», присутствовавшему на этом заседании, участники судебного противостояния намерены доказывать свою правоту в судах высшей инстанции.