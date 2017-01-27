Монастырь и три семьи судятся из-за недвижимости в Ставрополе

Если будет восстановлена историческая справедливость и Иоанно-Мариинский монастырь вернет здание бывшего игуменского корпуса, тогда фактически на улице могут оказаться три ставропольские семьи, которые на законных основаниях там сейчас живут. Такая дилемма, активно растиражированная ставропольскими СМИ и блогерами, порождает массу разнотолков. Местная епархия разместила на своем сайте официальное сообщение по этому поводу, где перечисляются основания для передачи религиозного имущества и сведения о незаконных юридических сделках семьи Шимко. Сообщается также о готовности насельниц монастыря взять под опеку 90-летнюю бабушку из этой семьи, «предоставить ей необходимую жилую площадь и сестринский уход». О дальнейших судьбах других членов семьи ничего не сказано. Поэтому «Ставрополка» и решила выяснить, как могут повернуться судьбы участников нынешней тяжбы за оградой монастыря.

Микст из исторических проблем

По внешнему виду бывший храмовый корпус – обычный барак, который как-то нелепо выглядит на фоне современных новорусских особняков на соседней улице. А супруги Игорь и Тамара Шимко ну никак не похожи на рейдеров, захвативших церковное имущество. Оба кандидаты наук, в прошлом сотрудники Ставропольского противочумного института. В начале лихих 90-х, когда их институт, как, впрочем, и вся российская наука, остался у разбитого корыта, решили открыть свое дело. Были для этого и опыт, и собственные разработки. Идея заключалась в производстве антипедикулезного шампуня. Теперь об этом уже мало кто помнит, но проблема борьбы с вшами тогда стояла в полный рост, в том числе и у нас на Ставрополье, и в соседних республиках. Пришли за советом к тогдашнему министру здравоохранения края Н. Шибкову. Он идею одобрил, а еще подсказал, что краевая психиатрическая больница выставила на торги заброшенное здание одного из своих корпусов на улице Октябрьской. Вот, мол, и возможный вариант помещения для будущего производства.

Конкурсные торги состоялись на Ставропольской товарно-сырьевой бирже. Претендентов было трое, но двое из них, увидев, в каком состоянии тот заброшенный корпус, отказались конкурировать на аукционе. В итоге здание приобрели супруги Шимко и открыли там производство. Их шампунь поначалу пользовался большим спросом. Основанное научными сотрудниками ООО «Микст» даже занималось благотворительностью, поставляя свою продукцию бесплатно солдатам Российской армии, участвующим в чеченской кампании. Потом, когда вшивость в наших южных регионах побороли, производство остановилось. Но к тому времени в заброшенный корпус были вложены огромные деньги. В итоге провели основательную реконструкцию, залатали крышу, заменили полы, поставили газовый котел, провели отопление, капитально отремонтировали водопровод. В семье Шимко тем временем подрастали двое детей, а с годами появилась необходимость перевезти к себе и престарелых родителей. Так в 1996 году в бывшем больничном корпусе появилось три квартиры. Администрация Октябрьского района утвердила акт приемки нового жилого помещения. Тогда и появился на карте краевого центра почтовый адрес нового дома: улица Октябрьская, 233в. По соседству с филиалом краевой психиатрической больницы.

Монастыря там тогда еще не было...

Судьба на фоне православия

О трудной истории Иоанно-Мариинского монастыря написано немало. Можно по-разному это воспринимать, но конфликтная ситуация вокруг его бывших корпусов, на которые сейчас претендует епархия, только подстегнула народный интерес к этой истории. Поэтому остановлюсь только на тех ее страницах, которые так или иначе имеют отношение к имущественному спору. Монастырь основал в 1848 году первый кавказский архипастырь Иеремия. И дал название в честь своих родителей. Мещанин Яков Скоморохов безвозмездно передал женской обители свой хутор в окрестностях Ставрополя. Его соседи и родственники Ирина и Дарья тоже уступили церкви свои земельные владения по соседству. Согласитесь, что само понятие «безвозмездный земельный дар» звучит как-то по-особенному на фоне современной судебной тяжбы. Но такими были православные люди в те далекие времена...

В начале ХХ века монастырь считался одним из крупнейших в России. В нем обитало около тысячи священнослужителей, монахинь и послушниц. И приезжающих богомольцев тоже считали тысячами. Пять храмов, больница, бесплатная школа для девочек, иконописные и белошвейные мастерские, свечной завод, мельница, воскобойня, два маслобойных завода, пруды, сады, оранжерея, огороды, пашня, фермы для скота, два дома для богомольцев, шесть корпусов с кельями для монахинь... Все это было предано разорению в 1921 году, когда советская власть постановила изгнать священнослужителей. На первых порах после этого в монастыре разместили колонию для беспризорников. А после Великой Отечественной войны территорию со всеми зданиями передали психиатрической больнице. Если разобраться, все это тоже уроки нашей истории...

А если сделать из них тяжелые выводы, то возрождение монастыря – это, конечно же, восстановление исторической справедливости. Оно началось в 2003 году, когда Священный синод подтвердил статус Иоанно-Мариинского женского монастыря в Ставрополе. А в 2006-м начались проблемы у семьи Шимко, которая вполне на законных основаниях жила в бывшем игуменском корпусе, переоборудованном в трехквартирный жилой дом. Вначале краевой арбитражный и Октябрьский районный суды отклонили иски управления епархии к владельцам дома, признав их честными приобретателями. В 2008 году эти судебные решения были отменены определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда. Тяжба продолжается и поныне. А когда будет поставлена окончательная точка, пока не может сказать никто. Во всяком случае, бывшие научные сотрудники, а ныне пенсионеры Тамара и Игорь Шимко захватчиками себя не считают. И демонстрируют толстые папки с судебными решениями, справками, различными постановлениями местных властей. Есть в них и «розовые свидетельства» на жилье и землю, выданные учреждениями Росрегистрации и являющиеся в нашей стране основными документами, подтверждающими право собственности. Естественная реакция любого нормального человека при этом: не дай бог никому оказаться в их положении. А в дальнейшем разговоре выясняется, что на одном из судебных заседаний кто-то из священнослужителей так и заявил: хоть в палатке живите, а церковную собственность верните монастырю.

Раиса Ивановна Фоменко, которой в феврале исполнится 90 лет и которую монахини готовы взять под опеку, при этом разговоре присутствует. И улыбается. Но видно, что она сейчас наедине с какими-то своими мыслями. Позже она поведала мне о своей судьбе. В 41-м ей исполнилось 14 лет. Считалось тогда, вполне взрослая для работы в колхозе. Она и пошла в колхоз в своей родной станице Расшеватской. Да так и проработала там четыре военных года, пока отец и три брата воевали. Потом закончила медицинское училище. Самая большая удача в ее жизни случилась в 1948-м. Подруга подарила билет в кино. А на соседнем стуле в кинозале сидел офицер-пограничник. Все подруги обзавидовались, когда он сделал ей предложение очень скоро после этого кино. Потом было свадебное путешествие в Туркестанский пограничный округ. Застава, где служил муж, находилась в пустыне на советско-иранской границе. Жара там стояла выше 50 градусов. И хотя на той 13-й заставе не было медпункта, все в погранотряде знали: у начальника «тринадцатой» жена – фельдшер. Ей и привозили на лечение заболевших, раненых и травмированных пограничников из окрестной пустыни. Так вот и служили вплоть до 1960-го. После демобилизации вернулись на Ставрополье. Построили дом в Изобильном. И вплоть до 70 лет она работала в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы края, а потом в местной организации Красного Креста. Похоронила мужа и сына. Когда здоровье покачнулось, переехала в Ставрополь, в семью дочери, Тамары Шимко. Дом в Изобильном продали и вложили деньги в бизнес дочери и зятя, а также в ремонт их дома. Вот такая судьба.

Бабушка продолжала рассказывать, а ее дочь Тамара Александровна Шимко шепнула мне на ухо:

– Только не задавайте ей вопрос о предстоящей жизни в монастыре – заплачет!..

Потом она объяснила мне, насколько больная эта тема в их семье. Оказывается, бабушка, которой довелось присутствовать на одном из судебных заседаний, наотрез отказалась переезжать в келью. Сообщила родным, что лучше в могилу ляжет.

Ну и как тут быть? Восстановить историческую справедливость – значит вернуть монастырю нынешний дом семьи Шимко. Если оторвать 90-летнюю бабушку от детей и внуков – значит поступить не по-христиански. Это как минимум.

А есть ли выход?

Ответ на этот вопрос я попытался найти в монастыре, где сразу же встретил пожилую женщину в черном одеянии, одну из 14 нынешних насельниц.

– Ох, не хотят нам отдавать этот дом, – запричитала она, услышав о цели моего визита. – А он нам так нужен. Могли бы гостиницу для паломников открыть и воскресную школу...

Впрочем, разговор скоро прекратился, когда попросил монахиню назвать ее имя. Выяснилось, что все комментарии по этому поводу дает только настоятельница Иоанна. А ее сейчас нет – уехала на Рождественские чтения.

Ситуацию согласилась прокомментировать руководитель пресс-службы Ставропольской и Невинномысской епархии Лолита Склярова:

– Мы надеемся, что вскоре суд вынесет решение. И оно будет справедливым. А значит, игуменский корпус вернут монастырю. Если честно, очень надоело ждать. Да, бабушку монахини примут в обитель и будут за ней ухаживать, если потребуется. А что касается других жильцов дома, этот вопрос надо адресовать не церкви, а городской администрации. Которая, кстати, тоже является ответчиком по нашему иску.

При этом следует уточнить, что в соответствии с принятым в 2010 году Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» епархия получила право претендовать на многие другие объекты. Например, на все корпуса краевой психиатрической больницы на той же улице Октябрьской. Впрочем, вплоть до строительства и ввода новых помещений для больных речь об имущественном переделе на бывшей территории монастыря пока не идет. Одно из бывших церковных зданий принадлежит сейчас СКФУ, другое занимает медицинский университет. Всего же епархия подала заявки на пять объектов в Ставрополе. Пока проводятся проверки и собираются необходимые документы. Но впереди возможны и другие судебные тяжбы.

А члены семьи Шимко рискуют стать первыми пострадавшими на этом трудном пути к исторической справедливости. Нет, подавленными, обреченными и озлобленными они не выглядят. Продолжают оставаться интеллигентными и вполне адекватными людьми. И готовы до конца отстаивать свои законные права. Хотя многолетняя тяжба им порядком надоела. Но пока еще сохраняется надежда на мировое соглашение с епархией и администрацией.

– Ничего сверхъестественного для себя мы не требуем, – рассказывает Игорь Шимко. – Но чтобы три семьи добровольно оставили церкви свое нынешнее жилье, нам нужны три квартиры. Предпочтительно в Северо-Западном микрорайоне, к которому мы привыкли. А еще участок земли возле нынешнего дома, где у нас есть хозяйственная пристройка. Все остальное, включая игуменский корпус, пусть отойдет монастырю. Мы не против.

Не знаю, будет ли ответ на это предложение. Но самая нежелательная альтернатива для всех участников судебного разбирательства, и прежде всего для церкви, – это насильственное выселение трех семей при помощи судебных приставов.

http://www.stapravda.ru/20170127/monastyr_i_tri_semi_sudyatsya_izza_nedvizhimosti_v_stavropole_99959.html