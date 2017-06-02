Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Обучающиеся профильных кадетских классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, сообщили в следственном управлении СКР по краю, вернулись со II Слета Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», который прошел в Москве. Его участниками стали юнармейцы из восьмидесяти пяти регионов России. Ставропольский край представляли начальник регионального штаба «Юнармии» Олег Сухачев, преподаватель-организатор ОБЖ гимназии № 24 Сергей Черных, и кадеты- юнармейцы Ярослав Минакин, Алина Малахова и Артем Косторнов.

За год существования движения в ряды «Юнармии» вступило более 117 тысяч школьников.