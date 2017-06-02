Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

По данным Ставропольского гидрометцентра, 3 июня в крае ночью и в послеполуденные часы днем ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 9 – 14 м/с. 4 июня ночью местами по краю пройдут кратковременные грозовые дожди, днем – преимущественно без осадков, воздух прогреется до +19…+24 градусов.

3 – 5 июня на реках края сохранится подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. МЧС края предупреждает о том, что на территории Ставрополья существует угроза подтопления приусадебных участков и домовладений, расположенных в пойме рек.