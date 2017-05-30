В Нефтекумске прошло заседание краевого оперативного штаба по борьбе с саранчой, которое провел министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Обработка полей от саранчи

Поводом для совещания стала ситуация с вредителями, сложившаяся в последние дни на востоке края, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о мароккской саранче. В первую очередь, от нее страдают пастбища и посевы. По оперативным данным, заселение насекомыми в 18 раз превышает порог экономической вредоносности. В Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах, приграничных с Дагестаном и Калмыкией введен режим ЧС.

Как рассказали некоторые руководители хозяйств, ситуация очень серьезная. Теплая зима создала благоприятные условия для сохранения «потомства» насекомых, многократно увеличив их численность. Специалисты краевого Россельхозцентра обследовали 550 тыс. га земель. Саранча дала о себе знать в десяти районах на общей площади 350 тыс. га. Помимо территорий, где объявлена ЧС, сложная ситуация и в Буденновском районе. Обработки с земли и воздуха проведены более чем на 102 тыс. га. Предстоит обработать еще около 250 тыс. га. В трех районах, где введен режим ЧС, обработано 88 тыс. га, а предстоит еще 145 тыс. га. В итоге – 233 тыс. га. Для сравнения – в 2016-м было 159 тыс. га.

Владимир Ситников отметил высокую организацию работы органов исполнительной власти на местах в вопросах борьбы с саранчой и поблагодарил руководителей сельхозуправлений за профессиональный подход к делу. При этом глава аграрного ведомства заявил, что необходимо интенсифицировать принимаемые меры по уничтожению вредителя. Восток Ставрополья – это форпост региона по борьбе с саранчой. От эффективности работы здесь зависит судьба будущего урожая. Задача, поставленная губернатором Владимиром Владимировым, на ближайшие дни – уничтожить вредителя на территории этих трех районов и не допустить миграции, подчеркнул министр. Россельхозцентр ведет мониторинг ситуации. Руководители сельхозуправлений будут в круглосуточном режиме доступны для аграриев, ведущих обработку полей, и в случае необходимости задействуют все ресурсы для оказания им помощи. Главная ставка сейчас делается на качество проводимых работ.