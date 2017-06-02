Обширная программа мероприятий «Лето в городе», посвященная Дню защиты детей, заполнит каждый час субботы 3 июня чем-то интересным.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя «Путеводитель по 03 июня 2017»

Что, конечно, требует определенных жертв. Автомобилисты не смогут проехать в центр, который станет пешеходной зоной. Зато воздух будет очищен от выхлопных газов и отдых станет не только интересным, но и полезным, ведь всего час без авто уменьшает уровень оксида углерода на 27%.

Развлекательные площадки любой тематики можно будет найти на площади Ленина, Крепостной горе, улице Дзержинского, на бульваре генерала Ермолова, в Центральном парке...Чтобы людям было удобнее расставить приоритеты и не пропустить ничего интересного, разработан «Путеводитель по 03 июня 2017» и интерактивная карта, которую можно посмотреть на сайте администрации Ставрополя.