Темой внепланового заседания правительства края, которое провел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров стал проект краевого закона о внесении поправок в бюджет региона на 2017 год.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Это решение продиктовано необходимостью восстановить инфраструктуру и помочь пострадавшим от паводка в крае. Причем, вреда никакой другой расходной статье бюджета, по словам министра финансов Ларисы Калинченко, увеличение резервного фонда ПСК не нанесет. Сверхплановое поступление налога на прибыль (на 72% больше, чем в 2016 году) позволило не ломать голову над тем, где изыскать дополнительные средства в размере 750 млн рублей.

Законопроект на заседании утвердили и направили в Думу СК, которая в свою очередь примет решение на на внеочередном пятничном заседании.

Деньги приходят и в форме пожертвований на специальный банковский счет, открытый Фондом социальной поддержки населения Ставропольского края. Сейчас сумма превысила 1,2 млн рублей.