В Международный день защиты детей и. о. руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов и Уполномоченный по правам ребенка Светлана Адаменко провели совместный прием граждан, сообщила пресс-служба управления СКР по краю.

Фото: пресс-служба управления СКР по Ставропольскому краю

1 июня – это день мобилизации усилий всех ведомств на защиту детей, время подводить итоги, увидеть нерешенные проблемы. На прием пришли 16 человек из Кисловодска, Ставрополя, Минеральных Вод, Георгиевского, Ипатовского и Шпаковского районов. Речь шла о невыплате алиментов, вступлении в наследство, использовании материнского капитала, бездействии должностных лиц органов власти и других ведомств. Например, четыре девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие квартиры в станице Лысогорской Георгиевского района рассказали, что это жилье непригодно для проживания, нет канализации, отопления, везде плесень, сырость. И. Иванов дал указание провести проверку обстоятельств предоставления такого жилья и дать правовую оценку действиям сотрудников органов власти и организации-застройщика. Пообещал лично следить за ходом проверки.

После приема И. Иванов и С. Адаменко обсудили итоги совместной работы в рамках действующего с 2010 года соглашения о сотрудничестве. Было отмечено, что принятые меры дали результат. Если в прошлые годы отмечалось увеличение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и, соответственно, уголовных дел, то январе-апреле нынешнего года уже можно говорить о стабилизации: количество возбужденных уголовных дел практически осталось на прежнем уровне – 90.

И такой аспект. Следователи особо обратили внимание на халатные действия взрослых лиц по отношению к детям (во время купания, кормления и так далее). С начала года возбуждено 9 уголовных дел о преступлениях за причинение смерти по неосторожности.