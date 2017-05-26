Более 40 человек одолели дистанцию забега на гору Большое седло в соревнованиях, посвященных образованию патриотического движения «Юнармия»

Организатор соревнований – учреждение дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий» города-курорта Кисловодска. Стартовали курсанты и юнармейцы от «Стеклянной струи», а финишировали на Большом седле, где вместе с директором ЦЕНТУРа, начальником городского штаба Юнармии Сергеем Мерзеликиным подняли флаг патриотического движения. Лучший результат в забеге показал курсант «ЦЕНТУРа» Евгений Свиридов.