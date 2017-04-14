В рамках Международного форума творческих союзов «Белая акация» в конференц-зале Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова прошло заседание круглого стола, посвященное 100-летию газеты «Ставропольская правда».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Три главных редактора «Ставропольской правды»: (слева направо) Михаил Цыбулько, Василий Балдицын и Марина Корнеева. В центре – завкафедрой журналистики СКФУ профессор Ольга Лепилкина. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Руководили газетой «Ставропольская правда»: Марина Корнеева, Василий Балдицын и Михаил Цыбулько (справа налево). В центре – завкафедрой журналистики СКФУ профессор Ольга Лепилкина. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Заседание круглого стола, посвященное 100-летию газеты «Ставропольская правда». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ К 100-летию газеты «Ставропольская правда». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ К 100-летию газеты «Ставропольская правда». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Заседание круглого стола, посвященное 100-летию газеты «Ставропольская правда».

Приглашенным на него студентам СКФУ выпало редкостное везение лицезреть в одно время в одном месте сразу трех главных редакторов издания-юбиляра, легенд ставропольской журналистики, последовательно руководивших газетой около трех десятилетий: Марину Корнееву, Василия Балдицына и Михаила Цыбулько.

Редакторы ответили на несколько «обязательных» вопросов: каково было в непростые периоды рубежа XX – XXI веков возглавлять ведущую газету края, как менялась жизнь и вместе с ней газета, было ли что-то незыблемое в информационной политике газеты и что делалось для сохранения позиций на информационным рынке Ставрополья, а также на ряд «дополнительных» — от студентов.

Открывавшая заседание завкафедрой журналистики СКФУ профессор Ольга Лепилкина, как историк журналистики Ставрополья, ответственно заявила, что вековой юбилей «Ставрополки» — событие неординарное и что нечто подобное другими изданиями будет отмечаться нескоро.

Первой слово было предоставлено единственной женщине-редактору из всех, кто когда-либо возглавлял «Ставропольскую правду», — Марине Корнеевой.

В истории «Ставропольской правды» не было, наверное, более-менее спокойных периодов. С самого начала это революционная и послереволюционная эпоха. Затем предвоенная, военная и послевоенная пора. Начало девяностых годов прошлого столетия — сложнейший период в истории государства, эпоха больших стратегических перемен. Это тоже послереволюционное время, когда изменился общественный строй и была подвергнута хирургической правке идеология коммунистической справедливости.

– К редакторству я пришла несколько необычно, — говорит Марина Дмитриевна. – «Ставрополка» блестяще прожила коммунистическую эпоху, газета была органом краевого комитета партии и крайсовета депутатов трудящихся. И вдруг — это был первый случай, когда редактор не назначался, а избирался коллективом тайным голосованием. И это была не технология «цветных революций», хотя общество к тому времени все-таки созрело к протесту. Это было не только время перемен, но и время надежд на то, что Россия воспрянет, избавится от каких-то отрицательных черт прошлого, найдет свой путь и достойно заявит о себе в глобальном мире.

В советский период в газете работали очень мощные журналисты, которые могли написать блестящие очерки и фельетоны, жанр, ныне редко используемый. В каждом номере были так называемые передовицы — статьи без подписи, определявшие идеологию очередного направления.

– Я бесконечно благодарна тем людям, которые тогда остались в газете — продолжает М. Корнеева. – С 90-х годов мы жили уже в атмосфере конкуренции, появилось множество газет, куда ушли прекрасные журналисты. А «Ставропольская правда» удержалась. Несмотря на тогдашнее ужасное экономическое положение (времена меняются, а вот экономическое положение, увы, нет. — С. В.), коллектив принял газету с тиражом 50 тысяч экземпляров и довел его до 80 тысяч!

Сегодня газета наиболее популярна в виртуальном пространстве. А сайт «Ставрополки» является, на мой взгляд, лучшим из всех масс-медиа. Его посещают не только рядовые читатели, но и все деловые люди и политики Ставрополья.

Начало двухтысячных явилось временем подъема российской государственности, мысли, самосознания. Концовка — стала эпохой кризиса. В это время газету возглавлял единственный в истории Ставрополья секретарь Союза журналистов России Василий Балдицын. К слову, как напомнили студентам, он стоял у истоков формирования Северо-Кавказского федерального университета, работая в краевом правительстве.

– Мы устранили большую историческую несообразность, — сообщил Василий Вячеславович. – Раньше газета праздновала свой день рождения 7 декабря. Но ее предшественница, газета «Заря свободы», родилась в другой день. А 7 декабря ее возглавила большевистская редакция во главе с Михаилом Морозовым, чьим именем названа одна из центральных улиц города. То есть праздновался фактически не день рождения газеты, а отмечалась дата, когда она стала партийной. Мы это исправили. Поскольку найти самый первый номер не смогли, то вместе с историками и музейщиками экстраполировали (отсчитали на несколько номеров назад от имевшегося у нас экземпляра газеты) и «вычислили», что газета родилась 31 июля по новому стилю. К слову, ошиблись совсем на немного. Уже в этом году один из наших исследователей Олег Полевич, копаясь в подшивках, замечу, краевой академической библиотеки имени Лермонтова, наткнулся на другую газету, в которой была маленькая заметка о выходе новой газеты — «Зари свободы». И по новому стилю это 28 июля. Так мы «состарились» еще на три дня. В своих заметках по этому поводу я написал, что существенной разницы, когда родилась газета — 28 или 31 июля, нет. Но наша газета называется «Ставропольская правда». И «правда» здесь слово ключевое. Это и есть главный принцип нашей газеты.

Мы не кинулись на производство ставших вдруг модными у печатных СМИ радио- или телеканалов, — продолжил В. Балдицын. – Но электронная версия газеты, наш сайт stapravda.ru, практически портал, появился первым в крае, и на сегодняшний день он в лидерах по числу уникальных пользователей и занимает первое место по числу прочитанных страниц. И сайт пользуется спросом не потому, что торопится успеть с новостями или манит желтизной, а потому, что люди тянутся туда, где правда.

Успехом для газеты я считаю момент, когда в троллейбусе услышу, как наш газетный материал обсуждает народ. А лицо газеты делают так называемые «гвозди» — материалы, которые «держат» номер. Важное правило — нет номера без «гвоздя» — хотя бы один материал должен вызывать повышенный интерес. Подборки таких «гвоздевых» материалов отсылались на конкурсы, и мы практически каждый год занимали лидирующие позиции в рейтинге российской прессы, не говоря уже о краевой.

Иногда это бывало за счет проведения каких-либо акций. Например, мы патронировали семью погибшего в Чечне солдата из Курского района, пока она не встала на ноги.

В конце девяностых в газете открылся пресс-центр, который работал до тех пор, пока «Ставрополка» не переехала. Это уже потом аналогичные структуры появились и у других средств массовой информации. Всякий приезжавший в Ставрополь видный человек свой первый визит прессе наносил именно в наш пресс-центр. При советской власти он работал в формате пресс-клуба, куда приглашали интересных людей. Например, его гостем был Владимир Высоцкий. И в те времена, и после «Ставрополка» ни перед кем не расшаркивалась. Когда Михаил Горбачёв уже не был Президентом Советского Союза, местные власти его не жаловали. Площадку для пресс-конференции ему предоставила только «Ставрополка». Это стало своеобразным символом свободы, независимости журналистики. Аналогичная площадка была предоставлена находившемуся в глубочайшей опале Борису Немцову.

Нынешнему советнику губернатора края Михаилу Цыбулько довелось «рулить» изданием в очень непростой период медиаконвергенции, начала кризиса и периода информационных войн.

Михаил Леонардович с горькой иронией вспомнил, как в краевой Думе группа депутатов была убеждена, что «Ставрополку» выписывают только потому, что в ней публикуются их гениальные законы и не менее гениальные выступления самих слуг народа.

– Нечто подобное до сих пор существует на федеральном уровне, где на полном серьезе полагают, что главным средством массовой информации является телевизор, который, как им представляется, нужно просто правильно «регулировать». Ему немного уступает Интернет, регулировать который значительно сложнее, а газету, мол, особо и регулировать не нужно, она все равно отживает свой век. На Западе тоже были такие тенденции, но они уже прошли. Газеты не умерли и тиражи некоторых даже пошли вверх. Там уже поняли, что заменить газету практически невозможно. Потому что нормальную статью на гаджетах не прочтешь. Многие из тех, кто попытался читать книги в электронном виде, возвращаются к бумажным вариантам – это совершенно другое восприятие.

– Сейчас такое время, что очень активно используется подмена понятий. Особенно это характерно для Интернета. Каждый блогер считает себя журналистом, хотя это категорически не так. Потому что журналистика — это профессия, а блогерство — это любительство, — подчеркнул М. Цыбулько.

– «Ставропольскую правду» далеко не все чиновники любят. Но мне, например, до сих пор приятно, что при губернаторе Валерии Гаевском на Новый год вышла газета с поздравлениями Деда Мороза с лицом губернатора. Звонок: «Спасибо, мне понравилось. А можно мне эти фотографии?». Нормальная реакция нормального человека. И совсем иначе было, скажем, при следующем руководителе, которого хлебом не корми, дай прессой «порулить». Наша газета существует уже сто лет, пережив десятки руководителей. Иногда так и подмывает спросить: ну и где же вы теперь? А газета — вот она, живая!

Студенты – народ активный, а будущие журналисты и вовсе оказались горазды на каверзные вопросы. Некоторые из них.

– На 90-летие газеты вышла книга с интересным названием «Мы будем жить долго». Ваш прогноз?

– Когда недалекие люди заявляют, что газеты, образно говоря, умрут завтра, телевидение чуть позже, а бал будет править всемогущий Интернет, это ни на чем не основанное популистское утверждение. Как бы там ни было, но поводырем в могучем потоке электронной информации всегда будут журналисты, которым доверяют.

Будущее газеты — это собственный контент, собственное производство. Это единственное, что может ее вытащить. Возможно, в этом будет меньше новостного, но больше аналитического, того, чему читатель может поверить и последовать. Прогнозов о смерти газет, как явления, миллионы. Но, как видите, газеты живы.

– Вы с достаточной степенью иронии вспоминали, как работалось с предыдущими губернаторами. Как сейчас работается с Владимиром Владимировым?

– В апреле во Дворце детского творчества прошла премьера спектакля «Ревизор. Наши дни». Я играл в нем роль по пьесе городничего, а по сценарию – директора. И там был классический монолог, в котором у Гоголя ни прибавлено, ни убавлено. Моя фраза «Трех губернаторов обманул...» вызвала гомерический хохот зала, пришлось делать паузу, — вспомнил Василий Вячеславович. – Ко всем начальникам я относился и отношусь с определенной долей приязни. Просто некоторые люди сидели не на своем месте. Работать с нынешним губернатором достаточно просто. Он понимает важность деятельности других и не мешает работать. По газете звонков с претензиями ни от него, ни от окружения не было ни разу. Современный вменяемый человек. Благодаря губернатору в этом году лауреаты краевой журналистской премии имени Германа Лопатина получили кроме собственно звания еще и конверты, вызывающие уважение своей толщиной.

– За какие ошибки вам грозили увольнением?

– Мне грозили увольнением как раз не за ошибки, а за безошибочность, — резюмировал В. Балдицын. – Ошибка, за которую мне до сих пор больно и обидно, это когда у меня не хватило интуиции, поверил тексту и автору, и мы пошли на поводу у следствия и суда и растиражировали обвинения в адрес достойного человека, профсоюзного лидера. Газета потом сообщила правду, но слово не – воробей.

В завершение круглого стола, поздравляя газету, ее читателей, главных редакторов и журналистов со знаменательной датой, замдиректора библиотеки по научной деятельности Вера Белик вручила В. Балдицыну благодарственное письмо с добрыми словами в адрес коллектива издания, а Марине Корнеевой замечательный букет весенних цветов.