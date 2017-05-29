По данным Ставропольского гидрометцентра, во второй половине дня и до конца суток 31 мая, а затем во второй половине дня и вечером 1 июня местами по краю ожидается сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

МЧС края предупреждает о том, что 31 мая и 1 июня на территории Ставрополья существует вероятность возникновения локальных чрезвычайных происшествий, связанных с подтоплением, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли, рекламных щитов и деревьев, сельскохозяйственных культур, активизацией оползневых процессов. На реках Ставропольского края продолжает действовать штормовое предупреждение. 31 мая – 2 июня сохраняется угроза подъема уровня воды до неблагоприятных отметок.