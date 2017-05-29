Фото: ИА «Казачье Единство» Александр Журавский

29 мая казаки Терского войскового казачьего общества сформировали группу экстренного реагирования для помощи жителям Советского и Буденновского районов, пострадавшим в результате проливных дождей и подтоплений, сообщило ИА «Казачье Единство». Более 300 казаков-добровольцев из Ставрополья, Кабардино-Балкарской Республики и Северной Осетии готовы в любой момент выдвинуться на борьбу со стихией.

Атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский отметил, что сейчас важно сплотиться вокруг этой беды.