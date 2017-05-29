Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В круглом столе для обсуждения сотрудничества и взаимодействия в исправительных учреждениях участвовали сотрудники УФСИН по краю, сообщили в пресс-службе ведомства, и представители традиционных религий – православия, иудаизма и ислама. Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в исправительных учреждениях, проведение совместных мероприятий, религиозных обрядов в местах лишения свободы. Был поднят и вопрос о создании мечетей в исправительных учреждениях края силами благотворителей со стороны муфтията.