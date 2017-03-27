Фото: КЦСОН Невинномысск Более 30 жителей Невинномысска принял новый центр обслуживания клиентов портала «Госуслуги»

В Невинномысском комплексном Центре социального обслуживания населения (КЦСОН) заработал специальный пункт. Здесь все желающие могут пройти процедуру подтверждения личности, регистрации, восстановления своей учетной записи на портале «Госуслуги». Более 30 жителей Невинномысска уже воспользовались предоставленной им возможностью.

Популярность центра обслуживания клиентов госпортала неслучайна. Его использование упрощает получение многих услуг: без очередей и бумажной волокиты. Помимо этого, с 2017 года при подаче заявления в электронном виде на портале предоставляется скидка на оплату (в режиме онлайн) государственной пошлины в размере 30 процентов – при предоставлении ряда услуг.

Что касаемо деятельности самого КЦСОН Невинномысска, то его специалисты теперь принимают в электронном виде через портал заявления по выделению оздоровительных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также заявки на предоставление санаторно-курортных путевок для детей, проживающих в Ставропольском крае.

В планах специалистов организации расширить перечень услуг, предоставляемых через государственный портал.