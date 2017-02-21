Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым устанавливается приоритет ремонта машины над денежными выплатами по ОСАГО. И лишь в исключительных случаях водитель автомобиля, пострадавшего при ДТП, сможет рассчитывать на денежную компенсацию от страховой компании.

осаго Фото: Александр ШАПОШНИКОВ Роман Савичев

Комментарий по поводу этих «революционных» новаций мы получили от постоянного эксперта рубрики «Законный интерес» Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России согласно рейтингу «Право.ru-300».

-Реформа ОСАГО обсуждалась примерно год с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе Всероссийского союза страховщиков, – отмечает Роман Савичев. – И не секрет, что новый закон родился именно в результате жалоб страховщиков, утверждающих, что ОСАГО убыточно. Допускаю, что для отдельных компаний эта проблема действительно существует. Но давайте вспомним, на каком «фундаменте» эта проблема выросла, – на стремлении страховщиков всеми правдами и неправдами занизить денежное возмещение по ДТП, чем и воспользовались так называемые автоюристы, организовавшие целый бизнес по выколачиванию с помощью суда более солидных выплат для своих клиентов-водителей. И этот бизнес, надо признать, не всегда прозрачный. По данным вышеназванного союза, убытки страховщиков, связанные с деятельностью автоюристов, оцениваются в 30 миллиардов рублей. Не уверен, что обновленный закон об ОСАГО «похоронит» бизнес автоюристов. Время, как говорится, покажет. А пока же обратимся к сути новаций.

Итак, будет создан специальный реестр станций техобслуживания, сотрудничающих со страховыми компаниями. Водитель, пострадавший в ДТП, в качестве возмещения получит не деньги, как сейчас, а направление в одну из этих станций техобслуживания, где его автомобиль отремонтируют. Денежные выплаты будут производиться лишь в исключительных случаях. Например, если ущерб превысит лимит по ОСАГО, который сейчас составляет 400 тысяч рублей; если пострадавшие – инвалиды или получили средний или тяжкий вред здоровью. Деньги водитель получит и в том случае, если страховщик не может организовать ремонт в соответствии с требованиями закона. А закон требует, чтобы автосервис находился не далее 50 километров от дома пострадавшего водителя или места ДТП.

Вообще же, новации, на мой взгляд, в большей степени играют на руку водителям. Во-первых, при восстановительном ремонте должны будут использоваться только новые детали – независимо от возраста машины. При этом срок ремонта не должен превышать 30 дней, гарантия на кузовные и лакокрасочные работы составит год, на детали – полгода. Во-вторых, что очень существенно, страховая компания будет отвечать за качество ремонта и принимать претензии от потребителя, если он не удовлетворен этим качеством.

Нельзя не отметить и тот факт, что в законе достаточно подводных камней. Например, срок ремонта – 30 рабочих дней, вроде и немало. Однако известно, что те же запчасти, особенно на дорогие иномарки, иногда идут из-за границы в течение нескольких недель, а то и месяцев. Между тем в законе предусмотрено, что за каждый день просрочки страховщик обязан заплатить штраф в полпроцента. Довольно-таки солидное наказание. Мне доводилось слышать от некоторых представителей страховых компаний опасения по поводу того, что «черные автоюристы» будут выставлять от имени своих клиентов необоснованные претензии, зарабатывая на штрафах и затягивая ремонты. Кроме того, тайной за семью печатями остаются критерии качества ремонта. Следует признать, что современных методик оценки качества нет. И, следовательно, будут перегибы с обеих сторон. Может запросто схалтурить автосервис и не только на качестве ремонта, но и на запчастях сэкономить, поскольку по закону они должны быть новыми, но не обязательно оригинальными.

И со стороны пострадавших водителей можно ждать своеобразного «потребительского экстремизма» в желании сполна воспользоваться белыми пятнами закона, чтобы получить дополнительные компенсации, в т. ч. штрафные. Но, как говорится, потребитель всегда прав.

Новый закон вступит в силу после его опубликования. Предполагается, что уже в мае полисы ОСАГО будут продаваться по правилу «натурального возмещения». А по старым полисам до завершения срока их действия страховые компании в качестве возмещения ущерба будут платить живые деньги.