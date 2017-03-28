В ходе совместного рейда по выявлению запрещенной к ввозу в нашу страну продукции сотрудники управления Россельхознадзора и Северо-Кавказского таможенного управления на оптово-овощном рынке «ГРИС», расположенном в пос. Горячеводском обнаружили две партии томатов общим весом одна тонна, выращенных в Турции.

Как сообщили в краевом управлении Россельхознадзора, в рамках требований Правительства РФ и Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» томаты были изъяты и уничтожены на мусоросжигательном заводе в городе Лермонтове.