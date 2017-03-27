Фото пресс-службы ДСК Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов

В Думе Ставропольского края открылось заседание совета политических партий, не представленных в краевом парламенте. Открыл его работу председатель Думы СК Геннадий Ягубов. Очень важно, отметил он, чтобы весь спектр политического бомонда имел возможность высказаться по наиболее актуальным вопросам. Мне очень приятно вас видеть, отметил он, я надеюсь на полезный диалог. В состав совета входят представители 21 партии. Из них представители 17-ти из них присутствуют на заседании. Планируется обсудить план работы совета, формат участия в экспертизе готовящихся к принятию правовых актов.