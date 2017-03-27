28 марта в Думе края под председательством Геннадия Ягубова состоялось первое в шестом созыве заседание совета политических партий, не представленных в краевом парламенте.

Фото: Людмила КОВАЛЕВСКАЯ Заседание Совета непарламентских партий в Думе СК

Аналогичный совещательный орган действовал и при прежнем председателе Думы. Таким образом традиции по укреплению институтов гражданского общества депутатское сообщество сохраняет и развивает. В состав совета вошли представители 20 непарламентских партий. Из них 17 приняли участие в обсуждении вопросов повестки.

На первом, по большому счету, организационном заседании обсудили примерный план работы совещательного органа на год вперед. Геннадий Ягубов подчеркнул: «Нам интересен этот разговор. Депутаты на самом деле ждут, что вы примете активное участие в обсуждении готовящихся к принятию нормативных актов. Решениями Думы комитетам рекомендовано приглашать членов совета на заседания рабочих групп, совещания и другие мероприятия, привлекать вас для правовой экспертизы законопроектов».

Председатель регионального отделения «Партии возрождения села» Сергей Грошев, говоря о планах взаимодействия с Думой, отметил, что «для парусника, который не имеет цели, ни один ветер не будет попутным». По его словам, главной целью при всех раскладах должен быть человек и его благополучие. И это то главное, что объединяет все партии, будь они большие или малые. Например, его однопартийцы важное значение придают развитию кооперации на селе, что поможет наладить плановое развитие АПК, помочь селянам выживать в непростых экономических условиях.

Председатель регионального отделения «Демократической партии России» Сергей Кшов напомнил о «тяжелых бюджетах, которые, несмотря на социальную ориентированность, все же стагнируют». На этом фоне людей особенно пугает предстоящий рост тарифов ЖКХ. По его подсчетам, потери Минераловодского водоканала, в первую очередь из-за ветхих сетей, составляют миллионы кубометров воды. В связи с этим партиец предлагает передать структуру в муниципальное ведение: в этом случае заинтересованность в порядке будет выше.

Председатель краевого отделения партии «Российский объединенный трудовой фронт» Геннадий Сидоренко просил депутатов особенно внимательно отслеживать прохождение закона о КМВ, судьбоносного для курортного региона. Как отметил заместитель председателя Думы СК Виктор Гончаров, закон, особенно его первый вариант, парламентариям особенно не понравился. Вызывают неодобрение излишняя коммерциализация и невнимание к проблемам муниципальной власти городов-курортов. Сегодня законопроект «отлеживается» в каком-то из кабинетов, но понятно, что придет время, вновь он будет вынесен на повестку дня. Помощь представителей гражданского общества будет очень кстати при очередной защите интересов края.

Как пояснил Геннадий Ягубов, мнение экспертов от непарламентских партий очень важно и при подготовке отзывов на некоторые федеральные законы. В настоящее время на повестке дня один из таких нормативных актов, внесенный в ГД РФ законодательным собранием Архангельской области. Инициаторы проекта предлагают отодвинуть срок введения контрольно-кассовых машин-онлайн. Просто далеко не все готовы к новшеству, а разорение представителей малого и среднего бизнеса никому не на пользу. В данном случае не важно, кто инициатор, важен результат.

Особенно интересует Думу края мнение членов совета относительно резонансных законов. Причем в качестве экспертов депутаты готовы привлекать и другие совещательные органы, которые в настоящее время формируются. Это молодежный парламент, совет молодых законодателей, совет старейшин. Из новаций — решение создать совет законодателей, в состав которого войдут депутаты ГД РФ от Ставропольского края, депутаты краевой Думы, представители ряда местных представительных органов. Такому экспертному сообществу самые трудные вопросы будут по силам.