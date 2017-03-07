Россельхозбанк

С начала 2017 года Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк» профинансировал проведение сезонных работ в крае на сумму порядка 700 млн рублей, при этом около 55% указанных средств выдано в рамках нового механизма льготного кредитования. Финансовая поддержка Россельхозбанка позволяет полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ, приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, а также материалы для ремонта техники и оборудования, закупить корма, молодняк сельскохозяйственных животных и решить другие текущие задачи.

«В настоящее время в период активной фазы посевной кампании, мы прилагаем все возможные усилия, чтобы своевременно предоставить сельхозпроизводителям финансовые ресурсы, и готовы в полной мере обеспечить финансирование данного направления в регионе», – подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Финансирование сезонных работ является одним из ключевых приоритетов деятельности Россельхозбанка как основного кредитора агропромышленного комплекса страны.