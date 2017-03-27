Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Фестиваль «Мясо на Кавказе» в Приэльбрусье на поляне Азау Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Фестиваль «Мясо на Кавказе» в Приэльбрусье на поляне Азау Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Фестиваль «Мясо на Кавказе» в Приэльбрусье на поляне Азау

Фестиваль под названием «Мясо на Кавказе» провели в Кабардино-Балкарии на поляне Азау. Пришедшим дали сначала зрелищ в виде масштабного концерта, а затем хлеба, точнее, мяса и хычинов, которые каждый мог продегустировать.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова тоже приняла участие в фестивале.

К слову, в 2016 году на форуме «Машук» «Лига молодежи Кавказа» выиграла грант на 2,5 млн рублей на осуществление этого праздника, который также планируют провести и в других городах СКФО.