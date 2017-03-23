В концертном зале Ставропольского Дворца детского творчества при огромном стечении народа прошла торжественная церемония награждения лауреатов краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 2016 года.

Фото: Алексей Бирюков В Ставрополе наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года Фото: Алексей Бирюков В Ставрополе наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года Фото: Алексей Бирюков Всю церемонию сопровождали выступления лучших краевых артистических коллективов и спортивных школ

По ставшей уже доброй традиции почетными гостями спортивного праздника стали: губернатор СК Владимир Владимиров и первый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов; зампред ПСК Ирина Кувалдина, краевой спортивный министр Роман Марков и парламентарий Валентина Муравьева; заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы Андрей Чемеркин и Игорь Лавров; ректор СтМУ Владимир Кошель и ректор СтГАУ Владимир Трухачев; главы муниципальных районов и городских округов Ставрополья, выдающиеся спортсмены, тренеры и организаторы физкультурного движения края.

На открытии церемонии губернатор края сказал: – Человек, поборовший себя, непобедим. Идя к своим результатам и достижениям, вы в первую очередь боролись с собой. И всех нас переполняют слова благодарности вам — тем людям, которые сегодня прославляют наш край во всех соревнованиях на всех континентах. Я думаю, что у вас все должно получиться, потому что у вас есть самое главное: возможность побороть самих себя и доказать самим себе, что вы можете все.

Губернатор пожелал всем спортсменам большого человеческого здоровья и спортивного долголетия. И чтобы дети тянулись за ними — чемпионами, чтобы в них они видели то, чего они хотят достичь.

Первыми награжденными стали лауреаты в номинации «Лучший спортсмен года» в категории «Взрослые спортсмены». Памятные дипломы и спортивную экипировку В. Владимиров вручил мастеру спорта по дзюдо и самбо, члену сборной России по самбо, чемпиону мира, обладателю Кубков мира и многократному чемпиону России Олегу Бабгоеву; мастеру спорта международного класса по тхэквондо, члену сборной России, 13-кратной чемпионке страны, двукратной чемпионке Европы и трехкратной чемпионке мира Наталье Тагиевой и мастеру спорта международного класса, члену сборной России, чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу, кандидату в мастера спорта по спорту слепых в легкой атлетике, члену сборной России, призеру Всемирных игр среди слепых спортсменов в метании диска и толкании ядра, многократному чемпиону России по легкой атлетике с 2014 по 2016 годы Игорю Баскакову.

В категории «Юниоры» губернатор наградил мастера спорта по дзюдо, члена сборной России, двукратного призера Кубка Европы, двукратного победителя первенств России и победителя Всероссийских турниров Кристину Булгакову; мастера спорта, члена юниорской сборной России по легкой атлетике, неоднократного победителя и призера первенств страны Анну Кошелеву; мастера спорта по боксу, члена сборной России, победителя первенства России и серебряного призера первенства мира 2016 года Сергея Маргаряна и кандидата в мастера спорта, члена молодежной сборной России по пляжному гандболу, одного из самых перспективных гандболистов Ставрополья в составе «Динамо-Виктора» Никиту Ильтинского.

В категории «Юноши» глава края вручил награды кандидату в мастера спорта по боксу, победительнице первенства России и серебряному призеру первенства Европы 2016 года Любови Шараповой.

В качестве памятки о существующих в настоящее время сложностях в отношении допуска российских спортсменов на многие международные соревнования, от имени всех спортсменов Ставрополья Наталья Тагиева произнесла торжественную клятву, пообещав, что наши спортсмены будут участвовать во всех соревнованиях, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. Слово «клянемся» прозвучало ей в ответ стройным хором голосов сегодняшних звезд ставропольского спорта.

Лауреаты, награды которым не были вручены лично, были названы поименно. Вот те, кто, к сожалению, не смог присутствовать на празднике в связи с участием в соревнованиях: мастер спорта, члену сборной России по тяжелой атлетике, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный победитель первенства страны среди юниоров, серебряный призер Спартакиады молодежи России, бронзовый призер чемпионата страны Ваник Мкртумян и мастер спорта России по дзюдо и самбо, член сборной России по дзюдо, победитель Кубка Европы Алексей Казачков; заслуженный мастер спорта, член сборной России по прыжкам в воду, серебряный призер игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне Евгений Кузнецов и заслуженный мастер спорта, член сборной России по тяжелой атлетике, двукратный серебряный призер чемпионата мира Давид Беджанян; мастера спорта международного класса, член сборной России по легкой атлетике, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Виктор Бутенко и член сборной России по легкой атлетике, участница игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине Анна Булгакова; мастер спорта международного класса, член сборной России по стрельбе из арбалета, бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Максименко и заслуженный мастер спорта, член Сурдлимпийской сборной России, чемпион и серебряный призер XXII Сурдлимпийских игр в метание копья и десятиборье Кирилл Цыбизов; член сборной России, серебряный призер чемпионата Европы по паратриатлону Анна Бычкова и член сборной России по рукопашному бою, серебряный призер первенства мира 2016 года Михаил Митин; кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, член сборной России, серебряный призер первенства Европы 2016 года Исмаил Ниров и мастер спорта по вольной борьбе, член сборной России, бронзовый призер первенства мира 2016 года Алик Шебзухов.

Какими бы у спортсменов ни были условия для совершенствования спортивного мастерства, подчеркнул первый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов, без хороших тренеров не бывает спортивных звезд. Поблагодарив наставников за энергию, веру и терпение, он наградил лауреатов в номинации «Лучший тренер-2016 года». Памятные дипломы и спортивную экипировку получили заслуженный тренер России по тяжелой атлетике, «Герой труда Ставрополья», награжденный орденом «Дружбы», медалями «За заслуги перед Ставропольским краем» и «За заслуги в спорте высших достижений», тренер олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина, неоднократного чемпиона России и Европы Давида Беджаняна, многократный лауреат краевого смотра-конкурса «Лучший тренер года» Владимир Книга и тренер высшей категории по тяжелой атлетике, наставник трехкратного обладателя Кубка России, многократного победителя и призера всероссийских и международных соревнований Ваника Мкртумяна Алексан Бабаджанян; тренер высшей категории по дзюдо, наставник чемпиона России, многократного призера всероссийских и международных соревнований Алексея Казачкова Виталий Волобуев; заслуженный тренер России по боксу, награжденный почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью «За доблестный труд III степени», нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», многократный лауреат смотр-конкурса «Лучший тренер года», наставник Натальи Тагиевой Виктор Веселов и тренер высшей категории по стрельбе, подготовивший победителей и призеров чемпионатов, Кубков и первенств России, Европы и мира, наставник бронзового призера чемпионата мира Дмитрия Максименко Юрий Каламбет. Ведущие наставники, ставшие лауреатами в номинации «Лучший тренер 2016 года», тоже присутствовали не все, но их имена также прозвучали, это: заслуженный тренер России по прыжкам в воду, наставник серебряного призера игр ХХХ Олимпиады в Лондоне Евгения Кузнецова Валентина Решетняк и тренер высшей категории по легкой атлетике, участник Олимпийских игр, наставник Анны Булгаковой Юрий Воронкин; заслуженный тренер России по легкой атлетике, наставник двукратного победителя Сурдлимпийских игр Кирилла Цыбизова Сергей Халатян, тренер серебряного призера чемпионата Европы по паратриатлону Анны Бычковой Сергей Бобрышев и заслуженный тренер СССР, наставник чемпиона мира по самбо Олега Бабгоева Арамбий Хапай.

Зампред ПСК Ирина Кувалдина поблагодарила спортсменов и тренеров за то, что они являются самыми мощными пропагандистами здорового образа жизни. Пожелав им удачи в прославлении нашего родного края и нашей любимой России, она наградила лауреатов в номинации «Спартакиада Госслужащих». За третье место Кубком и дипломом была награждена команда Контрольно-счетной палаты края (призы получал ее председатель Андрей Колесников). Награды за второе место команде краевой Думы были вручены ее первому зампреду Дмитрию Судавцову. А победителем стала команда Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК (призы получал первый заместитель начальника Юрий Светашов).

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров от души поздравил всех номинантов и лауреатов с признанием — самым достойным показателем ушедшего года. Пожелав всегда верить в достижение поставленных целей, любить и уважать своих тренеров, без которых никто никогда ничего в спорте достичь не сможет, он наградил лауреатов в номинации «Лучшая краевая федерация» и «Игровые команды». Памятные дипломы в номинации «Лучшая краевая федерация» были вручены федерации дзюдо и самбо СК (награду принимал ее президент Мухамед Папшуов); краевой федерации спортивной борьбы (зам. президента Георгий Петров) и федерации тяжелой атлетики края (зам. президента Валерий Изотов).

Памятными дипломами в номинации «Игровые команды» были награждены ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор», (приз получали капитан команды мастер спорта международного класса Антон Заболотский и исполнительный директор клуба Иван Фиев) и гандбольная команда по спорту глухих (капитан команды мастер спорта Роман Малеев и тренер Александр Беляев).

В ответном слове Иван Фиев от души поблагодарил губернатора края Владимира Владимирова, краевое правительство, минспорт края и администрацию краевого центра за то, что наконец-то в этом году в Ставрополе начнется строительство долгожданного спортивного комплекса, благодаря наличию которого год от года прогрессирующая гандбольная команда сможет принимать соперников в родных стенах.

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин поздравил всех земляков и коллег со званиями лауреатов в соответствующих номинациях и наградил лауреатов номинации «За высокие показатели, достигнутые в работе по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди городов и районов» среди городов. Отличились администрация города Ставрополя (памятный диплом был вручен зам. главе города Татьяне Середа), администрация города Пятигорска (приз получал глава города Лев Травнев) и администрация города Георгиевска (зам. главы Роман Диканский).

Награды в той же номинации среди сельских администраций вручал министр физической культуры и спорта СК Роман Марков, бывший самым лаконичным. Поблагодарив спортсменов и их наставников за высокие достижения, дипломами и памятными кубками он наградил администрацию Александровского района (приз получала глава Любовь Маковская) и администрацию Изобильненского района (глава Владимир Козлов); администрацию Кочубеевского района (глава Алексей Клевцов) и администрацию Новоалександровского района (зам. главы Людмила Горовенко); администрацию Предгорного района (глава Игорь Мятников) и администрацию Шпаковского района (глава Владимир Ростегаев).

Также спортивный министр вручил благодарность министра спорта РФ «За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» тренеру Ставропольского училища олимпийского резерва Людмиле Рогачевой, а также знак и удостоверение спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» трехкратному чемпиону России, чемпиону Европы и мира по кикбоксингу Шамилю Гасанбекову.

Всю церемонию сопровождали выступления лучших краевых артистических коллективов и спортивных школ. Время пролетело незаметно. Через год договорились встреться вновь, чтобы зафиксировать появление на ставропольском спортивном небосклоне новых звезд и звездочек.