Вечером 25 марта во всем мире отметили «Час Земли». К международной акции присоединился Ставрополь.

Фото: Ирина БОСЕНКО Ставропольские велосипедисты присоединились к акции «Час Земли» Фото: Ирина БОСЕНКО Ставропольские велосипедисты присоединились к акции «Час Земли» Фото: Ирина БОСЕНКО Ставропольские велосипедисты присоединились к акции «Час Земли» Фото: Ирина БОСЕНКО Поучаствовать в велопробеге приходили целыми семьями Фото: Ирина БОСЕНКО Были и те, кто приехал с домашними питмоцами

Несмотря на ливень на улицах города состоялся массовый велопробег. Таким образом спортсмены и любители поддержали акцию, выбрав самый экологически чистый вид транспорта.

В 2017-м году в мире «Час Земли» отмечают 10-й раз. Суть акции в том, чтобы с 20.30 по 21.30 по местному времени выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Предполагается, что в это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В домах выключают электроприборы и лампочки, зажигают свечи. Таким образом люди, солидарные с целями акции, выражают свою заботу и ответственное отношение к природе. Кстати, подсчитали, что «Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие свыше двух миллиардов человек из более 175 стран.

Шесть лет назад представители вело- и экосообществ в рамках акции «Час Земли» ввели красивую традицию – проводить в этот вечер массовый велофлешмоб «Велосветлячки 7.0». Название пошло видимо от того, что спортсмены украшают себя и велосипеды разнообразными световыми приборами, и катаются по своим городам, выражая таким образом поддержку использованию экологически чистых видов транспорта и сохранению природных ресурсов. С каждым годом всероссийский велопробег приобретает все большую популярность и глобальные масштабы, обрастая количеством участников и городов.

Впервые к Всероссийскому велофлешмобу «Велосветлячки 7.0» присоединился Ставрополь. Планировалось собрать более трехсот человек. Акцию поддержала администрация города, для безопасности участников на время пробега перекрыли дороги. Но в последний момент свои коррективы внесла погода – к вечеру хлынул ливень. Впрочем, оказалось, настоящих поклонников экстрима ненастьем не остановить. По оценкам организаторов, в велопробеге приняли участие свыше 170 человек! Многие приехали семьями, с детьми и даже домашними животными. Стартовав на площади 200-летия, красивая велоколона с неоновой подсветкой, флагами, в ярких костюмах проехала по главным улицам города. Замерзшие и мокрые, но счастливые и непобежденные, велосипедисты сделали остановку на площади Ленина. Предполагалось, что здесь они должны будут запустить в небо воздушные светящие шары, что оказалось технически невозможно из-за непрекращающегося дождя и ветра. Поэтому после короткой передышки и переклички, участники акции проследовали к финишу в парк «Центральный».

В парке всех доехавших до заключительной цели ждали горячие напитки, подарки от спонсоров и зажигательное зрелище с пиротехническим шоу, танцами и демонстрацией трюков на велосипеде. Даже дождь на время прекратился и стало возможным перевести дух, поделиться впечатлением и рассмотреть участников. Велопробег объединил людей разных возрастов и профессий. Например, Константин Ивасенко приехал из села Александровского с двумя маленькими дочками, сестрой и племянницей. Он рассказал, что, конечно, все сильно замерзли и промокли, но так он прививает детям свою любовь к приключениям, о пробеге узнали в социальных сетях и решили приехать.

– Несмотря на погоду, настроение замечательное! Принять участие в пробеге «Велосветлячки 7.0» мы приглашали всех желающих и я очень рад, что акцию поддержали так много неравнодушных людей, – прокомментировал организатор велопробега, председатель спортклуба «Велоконтинент» Иван Смыков.