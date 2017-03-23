В середине XIX века, во времена, когда вышел роман И.С. Тургенева «Рудин», интеллигенции вынесли приговор: лишние люди, не способные к поступкам, заблудшие души.

В предреволюционное время понятие «интеллигенция» почти означало оппозицию правительству. В советское время интеллигенты имели в обывательской среде имидж белоручек. Но сегодня мы понимаем, что именно такие люди двигают науку, искусство, несут в общество все лучшее и светлое. А есть ли среди ставропольской молодежи интеллигенты? Конечно!

Фото: Полина ВАКУЛЕНКО Елена Тимофеева, Егор Реснянский, Камилла Сафарова и Даша Родоканаки

Недавно мне посчастливилось познакомиться с ребятами, которые в ноябре в Ставрополе открыли новое культурное пространство ARTeria, не похожее ни на одно из до сих пор существующих. Авторы идеи Елена Тимофеева и Камилла Сафарова, SMM-cпециалист Даша Родоканаки и дизайнер Егор Реснянский. В группе ВКонтакте о проекте заявлено так: «Интересные лекции, творческие мастер-классы, некассовое кино, крутые книги, вкусный кофе и приятное общение. Каждые выходные мы ждем именно вас, увлеченных искусством, самообразованием, жизнью».

ARTeria за короткий срок из идеи превратилась в полноценный проект, преодолев кучу проблем. А началось все с участия в программе благотворительного фонда В. Потанина, там девушек проконсультировали, вооружили необходимыми знаниями, которые очень пригодились в следующем «восхождении» – на форуме «Машук», где они представили уже грамотно оформленную заявку и получили грант на 300 тысяч. Однако «Артерии» пришлось отказаться от затрат на сайт, так как, по мнению комиссии, рассматривавшей заявку, это не было первоочередной задачей.

Выигранные по гранту деньги тогда казались огромной суммой, заметили ребята. Но сейчас они понимают: не учли ежедневные расходы на всякие мелочи. После получения гранта предполагается, что за год существования проект должен выйти на самоокупаемость. Выручает то, что помещение для «Артерии» предоставил Союз художников, и даже когда там проходят выставки, как сейчас, все равно работу просят не прерывать. Дабы выйти на самоокупаемость, «Артерия» вынуждена продавать билеты на мастер-классы. Они идут только на оплату специалистам и покупку материалов. Мастер-классы ведут и сами организаторы. Камилла Сафарова, например, провела лекцию о своем любимом режиссере Кире Муратовой. У Даши в планах выступить с лекцией по истории мемов.

На подготовку только к одному мероприятию может уйти месяц. У каждого из организаторов проект отнимает по нескольку часов в день и, конечно, выходные. На мой вопрос об отдыхе смеются и шутят: «Иногда спим!». Интересуюсь, что будет, если им надоест, не думают ли они передать свое дело кому-то другому. Но об этом даже нет мыслей, скорее, о преобразовании проекта во что-то более крупное. Главное, что такой формат общения интересен. Вот только один факт: на первую встречу пришло неожиданно большое количество гостей – около 400, длилось мероприятие шесть часов! Иногда гости высказывают пожелания, а организаторы уже ломают голову, как воплотить ту или иную идею.

Интересно, что на постоянной основе в «Артерии» существует библиотека. Функционирует она особым образом. Без картотек и записей. Человека, взявшего книгу, фотографируют с ней, ставят ссылку на его профиль в соцсети. Вернуть ценный экземпляр нужно через месяц.

Я не социолог и даже не учусь. Не могу анализировать и классифицировать людей с научной точки зрения. Я вправе анализировать лишь свои ощущения. И могу сказать, что люди, организовавшие «Артерию», выглядят по-настоящему счастливыми.