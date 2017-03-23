Нападение на Росгвардию в Чечне отражено: подробности и последствия

В Наурском районе Чеченской Республики около 2:30 ночи 24 марта совершено нападение на объекты Росгвардии.

Фото: rosgvard.ru В Росгварии почтили память погибших в Чеченской Республике военнослужащих Фото: rosgvard.ru В Росгварии почтили память погибших в Чеченской Республике военнослужащих

Группа вооруженных бандитов под прикрытием сильного тумана попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков. Бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. Не обошлось без потерь: в ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, трое ранены, сообщает Национальной антитеррористический комитет.

Активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводится опознание нейтрализованных преступников.

В Чеченскую республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии.

Несомненно, что дерзкая вылазка боевиков, приурочена к предстоящему Дню войск Национальной гвардии, который будет отмечаться 27 марта. Торжества уже начались в Москве и регионах.

На проходящем в столице в Росгварии собрании почтили память погибших в Чеченской Республике военнослужащих.

– Сегодня ночью в Чеченской Республике группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию военного городка. Все бандиты были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли шестеро наших военнослужащих. Ценой своей жизни они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в это трудное для них время, — сказал Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Президент РФ Владимир Путин назвал нападение террористов на воинскую часть Росгвардии в Чечне «тяжелым событием», передает ТАСС. Фраза прозвучала на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. Российский лидер отметил, что Россия, как и другие страны, неоднократно подвергалась террористическим атакам. Владимир Путин уверен, что только совместные усилия государств будут способствовать эффективной борьбе с террористами.

Это же информагенство сообщает, что с Силовики установили личности трех из шести боевиков, уничтоженных при попытке проникнуть на территорию воинской части Росгвардии в Чечне. уроженцы Ростовской области, проживающими в Наурском районе Чечни. Возраст опознанных боевиков – 22, 25 и 27 лет. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них – муляжи поясов смертников.

Все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в полную боевую готовность после ночной атаки террористов в Чечне. СМИ сообщают это со ссылкой на заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-майора Николая Долонина.

– Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, Росгвардия, ФСБ, МВД, проводят спецмероприятия, – сказал он.

На сайте Росгвардии РФ такой информации пока нет.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чеченской Республике за посягательство на жизнь военнослужащих, участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом, незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни, говорится на сайте СКР РФ. В настоящее время члены следственно-оперативной группы проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.