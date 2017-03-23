На несколько месяцев в Ставрополе из-за капремонта водопровода поменяет привычный путь следования общественный транспорт.

Первый участок, на котором начнётся ремонт водоснабжения проходит от улицы Комсомольской до проспекта Карла Маркса. Здесь машины не смогут ездить с 27 марта по 10 июля.

Объезжать придется по улицам Розы Люксембург, Казачьей, Орджоникидзе, Коста Хетагурова по проспекту Карла Маркса.

Как именно это будет происходить для конкретных автобусов и маршруток?

№ 15, 15м, 120м, привычный путь по улице Заводской в сторону шоссе Старомарьевского изменят в конце марта по улице Заводской, переулку Каховскому, улице Объездной и далее.

Маршрутное такси под номерами 5м и 33м на участке от шоссе Старомарьевского в сторону улицы Заводской изменят путь по шоссе Старомарьевскому, переулку Каховскому, улице Объездной и далее.

Четырнадцатые маршрутки и автобусы в промежутке от улицы Гражданской в сторону улицы Войтика проедут по проспекту К. Маркса, улице Войтика, улице Апанасенковской, переулку Каховскому, улице Объездной и далее.

9д, 29м, 48, 59м, 15 и 15м привычный участок движения по улице Ленина в сторону улицы Маяковского изменят по улице Ленина, улице Розы Люксембург, проспекту Карла Маркса и далее.

Для пассажиров, пользующихся общественным транспортом № 14, 14м, 21м, 40м и 120м следует знать, что движение от улицы Мира в сторону улицы Маяковского станет невозможным и продолжится иначе по улице Мира, улице Розы Люксембург, проспекту Карла Маркса и далее.

№ 9д, 40м, 59м ограничат по улице Голенева от улицы Фрунзе в сторону проспекта Карла Маркса, альтернативный объезд водители будут совершать по проспекту Карла Маркса, улице Войтика, улице Апанасенковской, переулку Каховскому, улице Объездной и далее.

И автобусы и маршрутки № 21м, 39м, 48 на участке от проспекта Октябрьской Революции в сторону улицы Голенева изменят путь по проспекту Карла Маркса, улице Войтика, улице Апанасенковской, переулку Каховскому, улице Объездной и далее.

Чуть меньше придется страдать для проезжающих по Серова на участке от улицы Доваторцев до переулка Степного – с 3.04.17 по 18.05. 17.

Маршрутные такси под номерами 3, 17, 30 и 47 вынуждены будут сменить передвижение по улице Доваторцев от улицы Шпаковской в сторону улицы Серова и объезжать по улице Доваторцев, улице 8 Марта, улице Льва Толстого и далее.