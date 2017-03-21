Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю Огнем повреждены комната, кухня и веранда на площади 40 квадратных метров Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю Огнем повреждены комната, кухня и веранда на площади 40 квадратных метров

В Минераловодском городском округе во время пожара погиб мужчина. Огонь вспыхнул вечером 22 марта в жилом доме барачного типа. Повреждены комната, кухня и веранда на площади 40 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие семь человек с привлечение двух единиц техники.

Как сообщили в МЧС края, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.