В зале суда

Предгорный районный суд избрал меру пресечения сотрудникам ГИБДД, подозреваемых в убийстве водителя автомобиля.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску подозреваются органами предварительного следствия в том, что они применили в отношении водителя физическую силу. Правоохранители остановили мужчину, однако он не подчинился требованию полицейских, продолжил движение и стал скрываться. В результате погони автомобиль принудительно остановили, а инспекторы ДПС, согласно предварительным данным судебно-медицинских экспертов, нанесли водителю телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте.

Суд постановил избрать в отношении двух полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста также сроком на два месяца.