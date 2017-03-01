19 марта рано утром наряд ДПС на пересечении улиц Калинина и Университетской Пятигорска предпринял попытку остановить автомобиль «БМВ», водитель которого не отреагировал на требования автоинспекторов. Затормозить нарушителя удалось только в ходе преследования, когда несколько патрульных автомобилей ДПС заблокировали движение на трассе Лермонтов – Черкесск.

Фото: ОГИБДД Невинномысск Патрульный автомобиль ГАИ

И тут выяснилось, что водитель, 25-летний житель Предгорного района, лежит на руле без сознания, пульс у него едва прощупывался. Об этом отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД сообщил в тот же день. На место сотрудники полиции вызвали реанимобиль скорой помощи. Но через несколько минут в присутствии медиков молодой человек умер.

Пассажира, 23-летнего жителя Предгорного района, отвезли в медучреждение с подозрением на сильнейшее алкогольное опьянение. У водителя и пассажира взята биологическая жидкость на исследование, – сказано в сообщении полиции.

А в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении участвовавших в этой истории двух инспекторов ДПС ОГИБДД по Пятигорску. Они подозреваются в убийстве. Командир и инспектор подразделения – в превышении должностных полномочий.

События получили иную интерпретацию. В результате погони «путем зажатия указанный автомобиль был принудительно остановлен», а двое инспекторов ДПС применили физическую силу к водителю, причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. При этом двое других сотрудников ДПС избили пассажира.

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны, в суд готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъят автомобиль потерпевших, изучена видеозапись с регистратора служебного автомобиля ДПС.

А вот что говорится в официальной информации ГУ МВД по Ставропольскому краю: по факту применения физической силы сотрудниками Госавтоинспекции, в результате которого водитель автомашины скончался на месте происшествия, сотрудниками собственной безопасности проводится служебная проверка. Будет дана правовая оценка деятельности территориального органа полиции в целом. В случае установления вины сотрудников к ним будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители данных сотрудников.