Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Пятигорске прошел третий ежегодный конкурс детского творчества «ПДД – глазами детей» Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Пятигорске прошел третий ежегодный конкурс детского творчества «ПДД – глазами детей» Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Пятигорске прошел третий ежегодный конкурс детского творчества «ПДД – глазами детей»

В Пятигорске завершился третий ежегодный городской конкурс «ПДД – глазами детей», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В конкурсе участвовали 23 команды школьников, которым помогали родители, бабушки и младшие сестры и братья. Ребята соревновались по 4 номинациям: «сочинение», «рисунок», «поделка» и «инсценировка». Дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма получили победители всех номинаций, подарки – книги, компьютерные игры по ПДД, макеты автомобилей, настольные игры – вручили всем участникам.