Россельхозбанк

По состоянию на 20 марта 2017 года, количество платежных карт, эмитированных Ставропольским региональным филиалом АО «Россельхозбанк», превысило 60 тысяч.

«Карты Россельхозбанка обеспечивают платежно-расчетное взаимодействие и безопасность хранения средств, благодаря чему активно используются ставропольцами в качестве «электронного кошелька». И для того, чтобы еще больше клиентов сделали выбор в пользу данного инструмента, Банк постоянно работает над улучшением условий линейки платежных карт и развитием сети устройств дистанционного банковского обслуживания», – отметила директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

На сегодняшний день на территории края функционируют 24 информационно-платёжных терминала, а также 43 банкомата, с помощью которых держатели платежных карт могут снимать наличные деньги, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное и спутниковое телевидение, Интернет и другие услуги.