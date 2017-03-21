Фото: пресс-служба Минераловодской таможни Семейную реликвию попытался вывезти из России гражданин Греции

Во время таможенного контроля пассажиров, вылетающих авиарейсом «Минеральные Воды – Салоники» таможенники остановили 46-летнего гражданина Греции. Мужчина проследовал по зеленому коридору, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию. В ходе досмотра его багажа была обнаружена икона «Пресвятая Богородица Смоленская Одигитрия» в металлическом окладе. Мужчина заявил, что икона ему досталась от бабушки, а о необходимости декларирования он не знал. Экспертиза показала, что икона является культурной ценностью. Она была написана в России на рубеже ХIХ и ХХ веков. Чеканный оклад выполнен из металла с позолотой и посеребрением.

В отношении пассажира возбуждены дела об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Икона изъята.

В пресс-службе Минераловодской таможни пояснили, что зачастую люди не задумываются о том, что семейные реликвии в силу возраста или других факторов являются культурными ценностями. Их вывоз из России возможен на основании свидетельств, которые выдают в региональном отделении Министерства культуры. Но и при наличии такого свидетельства предметы культурного назначения подлежат таможенному декларированию. Наказание за нарушение – административный штраф и даже уголовное наказание за контрабанду культурных ценностей.