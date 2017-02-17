Фото: министерство физической культуры и спорта СК Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили на домашней арене команде «Ростов-Дон-ЮФУ» — 66:70 и 51:73.

В заключительных играх предварительного этапа выступающие в первом дивизионе российской суперлиги баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили на домашней арене команде «Ростов-Дон-ЮФУ» — 66:70 и 51:73.

И если в первой встрече при равных шансах на успех нашим девушкам чуточку не повезло в нервной концовке поединка, то в повторной игре, извините за терминологию, они «сдувались» по ходу всего противостояния, окончательно «сдувшись» в завершающей четверти.

В первом матче у хозяек паркета Альбина Хамитова набрала 14 очков, во втором даже 21 очка Галины Ляшенко оказалось недостаточно.

Одержав 14 побед и потерпев 22 поражения, воспитанницы Евгения Алиева финишировали на седьмой строчке таблицы в турнире из десяти коллективов, чем обеспечили себе место в плей-офф. При равном количестве очков еще с двумя командами наши девушки в табели о рангах оказались выше них по дополнительным показателям. И в четвертьфинале снова встретятся с финишировавшими вторыми ростовчанками.