Фото: пресс-служба губернатора СК Расширенная коллегия министерства труда и социальной защиты населения СК Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров Фото: пресс-служба губернатора СК Иван Ульянченко Фото: пресс-служба губернатора СК Расширенная коллегия министерства труда и социальной защиты населения СК Фото: пресс-служба губернатора СК

В Ставрополе прошла расширенная коллегия министерства труда и социальной защиты населения СК, в которой принял участие губернатор В. Владимиров. Руководители отрасли подводили итоги работы за прошлый год и, конечно, говорили о дне сегодняшнем. Так, было отмечено, более 20 миллиардов рублей из бюджетных средств в текущем году направят на совершенствование социально-трудовой сферы. Из этой суммы большая часть будет отдана на меры социальной поддержки. Кстати, ее сегодня получают около 900 тысяч ставропольцев. Такую цифру озвучил министр труда и социальной защиты населения СК Иван Ульянченко. Пять миллиардов рублей в 2016 году было выделено на выплату детских пособий (кроме традиционных федеральных пособий на ребенка, предоставляются пособия и выплаты, установленные краевым законодательством), около четырех миллиардов – на соцподдержку по оплате коммунальных услуг. Пенсионерам старше 70-ти компенсировали расходы по взносам на капремонт в многоэтажках.

Особое внимание ведомство уделяет нуждам ветеранов Великой Отечественной войны: больше пяти тысяч из них обслуживаются на дому, 359 – получили адресную социальную помощь на ремонт жилья. Немало программ в крае работают и для того, чтобы облегчить жизнь инвалидам. Так для людей с проблемами слуха и зрения в Герогиевске открыли специальный кинотеатр, такой же планируют создать и в Ипатово.

Спикеры коснулись и еще одной важной темы – трудоустройства. По официальным данным, безработица в регионе за год снизилась и составила один процент, а процент граждан, обратившихся в специальные органы по трудоустройству и успешно работающих, повысился с 47,6 процентов в 2015 году до 59,7 в прошлом году.

– Не все измеряется деньгами. Работа социальных служб, в том числе, влияет на отношения между гражданином и государством. Вы приходите на помощь людям и делаете эти отношения человечнее и теплее. Большое спасибо вам за труд, – сказал Владимир Владимиров, обращаясь к собравшимся.