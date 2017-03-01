Фото: минспорта СК Ставропольские парабадминтонисты выиграли в Санкт-Петербурге Фото: минспорта СК Ставропольские парабадминтонисты выиграли в Санкт-Петербурге Фото: минспорта СК Ставропольские парабадминтонисты выиграли в Санкт-Петербурге

Воспитанники ставропольского Центра адаптивной физической культуры и спорта успешно выступили на этапе Кубка России по парабадминтону в Санкт-Петербурге, где воспитанники Кристины Варфоломеевой выиграли букет наград.

Первый номер национальной сборной по парабадминтону Ирина Кузьменко кроме личных состязаний победила и в парном разряде.

Целых три награды в Северной столице завоевала Люся Игнатенко: «серебро» в личном и парном турнире, а также «бронзу» в миксте. Еще одна медаль — бронзовая — в активе Эдуарда Степанова, ставшего третьим в парных состязаниях.

Министр физической культуры и спорта края Роман Марков отметил, что бадминтону и парабадминтону на Ставрополье сейчас уделяется большое внимание, поэтому результаты и не заставили себя долго ждать.

– Надеемся, что наши спортсмены-колясочники столь же успешно выступят и на других этапах национального Кубка, которые состоятся в мае в Чебоксарах и в декабре в Казани, — подчеркнул Роман Кимович.