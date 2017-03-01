Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Погода

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории края ожидаются дожди и небольшой ночной мороз.

21 марта ночью температура опустится до -2…+3 градусов, местами пройдет снег с дождем. Днем также возможен дождь, небольшой ветер. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.

22 марта ночью похолодает до -1…+4 градусов, местами по краю ожидается снег с дождем. Днем также возможен дождь, небольшой ветер. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.

22 марта ночью похолодает до -1…+4 градусов, местами по краю ожидается снег с дождем. Днем потеплеет до +6…+11 градусов. Возможен небольшой дождь, северо-восточный ветер 6-8 м/с.