Все возможно! В этом убедили многочисленных зрителей и спонсоров участники благотворительного телевизионного проекта Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края. Отчетный концерт этого проекта под названием «Спорт детям. Все возможно!» прошел в минувшую пятницу в Доме культуры Ставрополя.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Финальный этап благотворительного проекта «Спорт детям. Все возможно!» в Ставрополе

Организатором проекта, как уже сообщалось в нашей газете, выступил Фонд социальной поддержки населения СК совместно с телекомпанией «Свое ТВ» и радиохолдингом СССР.

В рамках проекта 16 воспитанников детских домов нашего региона под руководством наставников в течение трех месяцев посещали тренировки по смешанным единоборствам и танцам. Заключительным этапом для ребят стали показательные выступления. Девочки из команды «красных» выступили с динамичным танцем в стрит-направлении, а девушки из команды «синих» исполнили показательный номер в направлении джаз-модерн. Парни из двух команд показали свою силу воли и стойкость в выполнении упражнений по смешанным единоборствам.

На финальном выступлении присутствовали члены жюри, которые оценивали ребят и подводили итоги в течение трех месяцев. Почетными гостями концерта стали губернатор В. Владимиров, глава Ставрополя А. Джатдоев, уполномоченная при губернаторе по правам ребенка в Ставропольском крае С. Адаменко, а также представители ряда министерств.

После концерта и спортивных состязаний наступил долгожданный момент, когда участники узнали победителя проекта. Ведущий объявил, что, по мнению членов жюри и зрительского голосования, победила команда «синих». Наставниками команды стали Андрей Пичужкин – руководитель клуба единоборств для взрослых и детей «A-Fight» и Виктория Манучарян – руководитель школы танцев «Rich Dance». Второе место заняла команда «красных» с наставниками Александром Юношевым – руководителем бойцовского клуба «Кирпичный завод» и Анастасией Сизовой – руководителем студии современного танца «Just Dance».

Все ребята не остались без призов! Каждому из участников вручили дипломы, грамоты, денежные сертификаты и сладкие призы.