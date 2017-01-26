Творческая встреча «Не одно кино» в Ставрополе

19 марта в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоится творческая встреча «Не одно кино». Она организована известной ставропольской поэтессой и журналистом Еленой Гончаровой в рамках авторского проекта «Время Т».

В гости на интересную беседу Елена пригласила молодого кинорежиссера Дмитрия Москвитина. Как помнит наш читатель, его фильм «Интервью» стал участником основной программы Каннского кинофестиваля. К беседе также присоединятся актеры, снимавшиеся в картинах Дмитрия. Это почетный деятель искусств Ставропольского края Игорь Барташ, заслуженный артист РФ Борис Щербаков и молодой актер Владислав Таранов.

– Проект «Время Т» готов подарить зрителям встречу особенную, – интригует Елена Гончарова. – Я сама обожаю добрые сюрпризы и творческие подарки, а дарить таковые людям вдвойне приятно. Поэтому могу сказать определенно: в этот раз у нас как всегда есть, чем вас удивить, восхитить и порадовать. Под сенью встречи «Не одно кино» речь пойдет о кино и не только: сама жизнь попадет в фокус нашего взгляда. Но и главное: в этот день мы предоставим прекрасную возможность познакомиться сразу с несколькими работами Дмитрия Москвитина: уже нашумевшей короткометражной картиной «Интервью» и новым фильмом, который впервые будет показан публике в рабочих материалах. А вот что это за фильм – узнаете из первых уст в назначенный час…

Так что кино, и правда, как задумала Елена Гончарова, не одно: фильмов уже два, и это только то малое, что можно предположить о программе встречи. Как стало известно, в числе заранее припасенных подарков – мастер-класс по кинорежиссуре от Дмитрия Москвитина, секреты вживания в образ от любимых всеми актеров и многое-многое другое.