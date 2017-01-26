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26 января 2017 г.

Режиссер «Интервью» рассказал о съемках фильма в Ставрополе

Встретиться с серийным убийцей, чтобы взять у него эксклюзивное интервью. Неплохо-неплохо… Вот только чем обернется такое знакомство для искателя сенсаций, мы узнаем лишь в это воскресенье. 29 января в одном из кинотеатров Ставрополя пройдет премьера короткометражного триллера «Интервью» ставропольского режиссера Дмитрия Москвитина. В течение получаса зрители, затаив дыхание, будут следить за «схваткой» двух героев, людей из разных миров – серийного убийцы и журналиста.

Картина «Интервью» вошла в конкурсную программу десяти международных кинофестивалей (поясним: примерно из восьми тысяч работ до этого этапа доходят лишь двенадцать!), была показана в Каннах, вызвала много одобрительных отзывов. Большой успех пришел следом за кропотливой работой, рассказал Дмитрий Москвитин, который перед премьерным показом согласился ответить на мои вопросы. Признаться, было интересно узнать не только о самой картине, о съемочном процессе, но и о том, откуда в Дмитрии столько любви к кинематографу.

– Дмитрий, какова основная идея фильма, учитывая тот факт, что он снят в жанре триллера?

– На первый взгляд, в основу легла довольно простая история: журналист ищет серийного убийцу, чтобы взять у него эксклюзивное интервью. Но! По ходу развития сюжета мы узнаем, что герой преследует совершенно иные цели. Кроме того, в эту историю тонко вплетена судьба еще одной героини. Это женщина, жизненные ценности которой идут вразрез с общепринятыми. Однажды она встречает убийцу – человека, который, как ей кажется, очень похож на нее. В итоге дама оказывается вовлеченной в игру, где становится марионеткой.

Интересна психология фильма: по мере развития сюжета зритель симпатизирует то одному герою, то другому. В какие-то моменты понравиться может даже серийный убийца.

Хочу отметить, «Интервью» – кино не о жестокости человека, а, скорее, об отношении к жизни.

– Я посмотрела трейлер «Интервью», могу сказать: впечатляет. Почему для съемок ты выбрал именно эту историю?

– Сценарий я нашел в Интернете еще в 2011 году. История захватила воображение, потом связался с ее автором – талантливым украинским сценаристом Юрием Веткиным. Сказал, что безумно нравится его идея, но денег нет. Автора не смутила такая ситуация – он согласился работать бескорыстно. В 2015 году из девяти вариантов с сохраненной ключевой идеей выбрали один. Съемки закончили в этом же году, а потом фильм поехал по фестивалям.

– Как я знаю, для съемок были даже выстроены специальные декорации…

– Съемки проходили в Михайловске. В огромном ангаре мы построили деревянный дом. По сюжету фильма основные события разворачиваются именно там: на протяжении одной ночи в помещении без электричества, освещенном лишь керосиновыми лампами да камином, и «выясняют отношения» герои. Темнота дала возможность убийце скрыть от гостя секреты, которые таит этот дом.

– Расскажи о команде, которая работала с тобой над фильмом.

– Многие не верили, что мы запустим картину, потому что работа над ней шла очень тяжело: не раз менялись актеры, съемочная группа, было множество заминок, да и отсутствие финансовой поддержки никак не могло сыграть на руку. В этой ситуации понял, что надо идти напролом, но не отказался от своей идеи.

В целом работа над фильмом шла около пяти лет. В картине блистательно сыграли три талантливых актера Ставропольского драмтеатра: Игорь Барташ (серийный убийца), Владислав Таранов (журналист) и Елена Днепровская (знакомая убийцы). Музыку к фильму писал Виктор Осадчев. Озвучили «Интервью» актеры дубляжа из Москвы: Владислав Таранов говорит голосом Александра Гаврилина (он знаком зрителям по фэнтезийной мелодраме «Сумерки», где озвучивал Роберта Паттинсона, а также Марио Касаса в испанской ленте «Три метра над уровнем неба»). Игорю Барташу дали голос Владимира Антоника (он в свое время озвучивал Сильвестора Сталлоне). А за Елену Днепровскую говорит Татьяна Шитова (несколько раз озвучивавшая Скарлетт Йоханссон).

– Когда фильм посмотрел автор сценария, что он тебе сказал?

– Браво.

– Давай ненадолго отойдем от темы «Интервью» и поговорим о том, как кино вошло в твою жизнь.

– Кино интересуюсь с детства. На уроке рисования в отличие от других детей делал раскадровку, как это сейчас понимаю. Мои «альбомные» истории были связаны с мультфильмами, которые любил, поэтому и героями были зайчики да черепашки. В десятом классе я осмелился снять фильм. Так появилась первая непрофессиональный картина «Побег». Она о трех друзьях, которые, попав в неприятную ситуацию, вынуждены бежать. Главные роли сыграли мои друзья-одноклассники.

Потом поступил на экономический факультет – родителей послушался, хотя мечтал стать режиссером. Но сегодня экономическое образование здорово помогает решить многие вопросы, потому что в кино есть и финансовая составляющая.

В студенческие годы снял еще пару фильмов. Самая значимая – приключенческая драма «Гора». Снимали в реальных условиях, актерами стали мои друзья. Премьера фильма прошла в нескольких кинотеатрах Ставрополя и Михайловска. На тот момент я был доволен результатом, а сейчас удивлен, что получал положительные отзывы. Одна зрительница после просмотра сказала: «У вас большое будущее». Этот фильм я считаю абсолютно неудачным и даже провальным, потому что снимал его без сценария. Сегодня, конечно, так бы не поступил: если чем-то занимаюсь, то отдаюсь делу полностью.

Я окончил курсы режиссуры в Москве, сейчас учусь в Киношколе известного режиссера Александра Митты. Киношкола свела с известными людьми, мастерами своего дела: преподавателями, композиторами, звукорежиссерами, актерами... Они дают мне творческий стимул. Одно дело, когда живешь в маленьком городе и сам пытаешься создавать кино, другое – когда за плечами мастер: он задал планку и опускать ее нельзя.

А еще снимаю заказные ролики, клипы, рекламу, на вырученные деньги создаю фильмы. Об их окупаемости говорить рано, например, короткометражка «Интервью» создавалось специально для кинофестивалей и прибыли, понятно, не принесет.

– Быть режиссером – задача сложная, а быть им в провинциальном городе – практически невыполнимая. Так?

– Создать любительское кино может абсолютно каждый, но если мы говорим о профессиональном уровне, тут сложней. Достойные широких экранов фильмы у нас появляются крайне редко, поддержки у режиссеров никакой нет: чтобы выпустить классный фильм, долго приходится искать спонсоров, а когда их находишь, в какой-то момент они могут передумать, а значит, картина остается незавершенной (с этим я тоже сталкивался). А вот другая ситуация: весь прошлый год (Год кино!) работал над короткометражкой о Великой Отечественной войне «Письма с фронта» (премьера состоится 9 мая), поэтому обращался в музеи, прокатные агентства по костюмам. Все в один голос говорили, что не собираются помогать. Тогда я очень переживал. Лишь за три дня до съемок, в которых была задействована большая группа людей, костюмы удалось найти. Помог хороший друг – руководитель театра-студии «Слово» Евгений Пересыпкин.

Вот и получается, что пробиваться приходится самому. Сам оплачиваешь все расходы, сам ведешь переговоры с людьми, сам снимаешь...

– Если вернуться к «Интервью», можно сказать, что это твоя лучшая работа?

– Когда фильм уже готов, в голове всегда начинается процесс анализа: что можно было бы сделать лучше, и, действительно, находишь такие моменты. С «Интервью» произошел уникальный случай. Когда картина была готова, понял, что выжал из себя и творческой группы максимум. Конечно, если посмотрю этот фильм, допустим, через пятьдесят лет, буду недоволен (улыбается). Я уверен в этом, потому что, когда открываю работы предыдущих лет, так и случается.

– Не могу не спросить о планах на будущее…

– В будущем мечтаю снять полнометражку «Интервью». Сценарий уже готов, осталось найти средства, для этого планирую участвовать в питчингах. Потом есть задумка по поводу съемки фильма о войне, а еще хочу выпустить легкую позитивную картину, уж точно не триллер.

– Комедию?

– Возможно. У меня нет любимого жанра – не по такому принципу делаю кино. Нравятся фильмы, которые оставляют послевкусие, эмоции, заставляют задуматься. Если зритель в кинозале не переживал, не плакал, не смеялся вместе с героями, значит, продукт неудачный. Сейчас, к сожалению, таких примеров можно привести огромное количество.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170126/rezhisser_intervyu_rasskazal_o_semkakh_filma_v_stavropole_99929.html
Фотография к статье Режиссер «Интервью» рассказал о съемках фильма в Ставрополе
Режиссер Дмитрий Москвитин (слева) во время съемок короткометражного триллера «Интервью»
Режиссер Дмитрий Москвитин (слева) во время съемок короткометражного триллера «Интервью»
Фото Николая Плужника.
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