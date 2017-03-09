Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историческая выставка СМИ открылась на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историческая выставка СМИ открылась на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Редактор газеты Василий Балдицын в приветственном слове напомнил, что в этом году «Ставрополка» отмечает столетие.

В архиве Ставропольского края открылась выставка «Сила слова», посвященная истории развития средств массовой информации на Ставрополье с середины XIX века до наших дней.

Экспозиция будет интересна не только представителям данной профессии – журналистам, которые присутствовали на открытии, но и в целом жителям региона. Номера газет, первая теле- и видеоаппаратура, фотографии героев публикаций теперь принадлежат истории. Кстати, один из стендов отдан старейшему изданию – «Ставропольской правде». Редактор газеты Василий Балдицын в приветственном слове напомнил, что в этом году «Ставрополка» отмечает столетие.