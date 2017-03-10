Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историко-документальная выставка «Сила слова» о развитии средств массовой информации на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историко-документальная выставка «Сила слова» о развитии средств массовой информации на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историко-документальная выставка «Сила слова» о развитии средств массовой информации на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Редактор газеты Василий Балдицын в приветственном слове напомнил, что в этом году «Ставрополка» отмечает столетие. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историко-документальная выставка «Сила слова» о развитии средств массовой информации на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историческая выставка СМИ «Сила слова» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историческая выставка СМИ открылась на Ставрополье Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Историко-документальная выставка «Сила слова» о развитии средств массовой информации на Ставрополье

В залах государственного архива края развернулась выставка «Сила слова», посвященная истории развития средств массовой информации на Ставрополье с середины XIX века до наших дней.

О ее ценности говорит количество участников – десять организаций помогали архивистам собрать эту масштабную экспозицию. Впервые поделились сокровищами Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга и музей ставропольской журналистики Северо-Кавказского федерального университета. Основу составляют фотографии, первые номера газет, рекламные плакаты, телевизионная аппаратура, магнитофоны, патефоны... Экспонаты перекочевали сюда в том числе из редакций газет, радио, телевидения. Но главное, собранные общими усилиями под одной крышей, они наглядно показывают, как менялось информационное поле края на протяжении долгих лет.

В первый день работы выставки сюда пришли журналисты — ветераны и нынешние мастера пера. Однако, как было замечено, она, безусловно, заинтересует и широкую аудиторию. История СМИ, конечно же, начинается с родоначальницы бумажной прессы: вот и указ Петра Первого об издании первой в России печатной газеты «Ведомости», и периодические издания, выпускавшиеся на Ставрополье в XIX веке, – «Ставропольские губернские ведомости» и «Кавказские епархиальные ведомости», частные газеты «Северный Кавказ» и «Пятигорское эхо»... Кстати, на их полосах публиковались всем известные местные общественные деятели и писатели Я. Абрамов, И. Сургучёв, К. Хетагуров, Г. Прозрителев.

Отдельный стенд выставки «Сила слова» отдан старейшему изданию края – «Ставропольской правде». В этом году наша газета отмечает столетие. За это время она не раз меняла название ( «Заря свободы», «Власть труда», «Красная звезда», «Орджоникидзевская правда»...), но до сих пор газета держит высокую планку, отвечая запросам времени. Представлены любопытнейшие материалы, например, подборка антифашистских агитационных публикаций, датируемых 1 января 1945 года: «Были жестокие бои на Востоке, кровоподтеки украсили щеки, битая морда у всех на виду, будет капут ему в этом году». А в номере за 23 февраля 1944 года «Ставрополка» опубликовала фотографию сапера И.П. Прокопенко с сообщением: награжден орденом Красной Звезды, убил 153 гитлеровца.

– Единственное издание, которое в течение ста лет выходило без перерывов, была «Ставропольская правда», – заметил присутствовавший на открытии выставка редактор газеты Василий Балдицын. – Недавно благодаря архивным материалам мы доподлинно установили, что газета на два дня старше – первый номер вышел 28 июля 1917 года, а не 31-го, как считалось ранее.

Немалая часть экспонатов «Силы слова» посвящена и развитию радиовещания, телевидения. Думается, посетителям интересно будет взглянуть на репродукторы и радиоприемники довоенных лет, профессиональные магнитофоны, первый массовый телевизор в СССР «КВН-49» и телевизор «Радий».