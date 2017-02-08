Роман Савичев ЗАКОНный интерес

Часто случается, что судебное заседание не начинается в назначенное время и участники процесса вынуждены ждать в коридоре, нервничая и теряя драгоценное время, особенно если учесть, что кому-то пришлось отпроситься с работы. Что делать в таком случае? Можно ли покинуть здание или лучше все же дождаться судью? И стоит ли рассчитывать на компенсацию потраченных усилий и денег, если судебный процесс начался с большим опозданием?

Комментарий на эту тему мы получили от постоянного эксперта рубрики «Законный интерес» Романа Савичева, руководителя ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного в профессиональном сообществе одним из крупнейших в России.

– Обязанность судьи вовремя открыть заседание закреплена в Гражданском процессуальном кодексе, однако он не учитывает реальную загрузку служителей Фемиды, – отмечает Р. Савичев. – И если судья не пришел вовремя на ваше заседание, значит, скорее всего, он занят в другом деле. Особенно часто это происходит при рассмотрении гражданских и административных споров мировыми судьями. А еще они ведут прием граждан, готовят отчеты, участвуют в совещаниях.

В системе арбитражных судов нагрузка в среднем меньше, но сложность споров здесь, как правило, на порядок выше. Например, дела о банкротстве иногда рассматриваются несколько месяцев. Часто требуется вызвать и допросить дополнительных свидетелей, отправить и получить запросы, исследовать доказательства и тому подобное.

В результате действительно бывают случаи, когда приходится ждать судебного заседания несколько часов. Особенно этим «славится» Арбитражный суд Москвы. Впрочем, профессиональные юристы к этому привыкли. Разумно будет взять с собой в суд ноутбук, чтобы провести время ожидания с пользой и не остаться без связи. Ну а если кто-то самостоятельно защищает свои интересы в суде и отпросился с работы, то, конечно, нужно найти общий язык с руководителем и объяснить, что судебный процесс редко начинается вовремя. Но лучше, конечно, взять отгул.

Кстати, следует напомнить, что время нахождения человека в здании суда фиксируется в журнале посетителей на входе. Время начала и окончания судебного заседания заносится в протокол.

Факт задержки начала судебного заседания можно использовать как аргумент при обжаловании решения суда по существу. Можно написать жалобу, что из-за опоздания начала судебного разбирательства заинтересованные лица были вынуждены покинуть суд, так и не приняв участия в деле, не предоставив доказательств. Хотя рассчитывать, что эти аргументы могут привести к серьезным последствиям, скажем, отмене судебного решения, все же не стоит.

Ждать или уходить? Решать вам. Адвокат должен отнестись к принятию решения максимально серьезно. Кодекс профессиональной этики не позволяет оставить своего доверителя без защиты. За это он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения статуса.

В случае если вы все-таки решили уйти, постарайтесь предварительно обратиться к секретарю судебного заседания, помощнику судьи для установления причин задержки и официально уведомьте о своем уходе. Можно подать в канцелярию суда под расписку соответствующее письменное заявление. Скорее всего, в дальнейшем вам нужно будет представить в суд документы, которые подтвердят, что убытие из суда было действительно необходимо.

А теперь об ответственности за задержку. Можно, конечно, попытаться взыскать расходы, связанные с ожиданием начала судебного процесса, с Судебного департамента при Верховном суде. Однако чаще такие расходы включаются в объем судебных расходов и взыскиваются с проигравшей стороны.

Откровенно говоря, жаловаться на судью, который не начинает судебное заседание в назначенное время, бессмысленно. Как правило, такие жалобы отклоняются со ссылкой на объемность и сложность споров. К тому же жаловаться именно на судью не всегда справедливо, ведь задержка начала слушаний может быть из-за злоупотребления временем представителями сторон по предыдущему делу. А вот настроить судью против вас такая жалоба может.